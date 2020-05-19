Гранада - Сельта 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Сельта, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Сельта
Виго
|13
|вр
|Марк Мартинес
|2
|зщ
|Бруно Мендес
|4
|зщ
|Мигель Анхель
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|20
|пз
|Серхио Руис
|23
|пз
|Херард Гумбау
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|19
|нп
|Факундо Пельистри
|7
|нп
|Лукас Бое
|17
|нп
|Тео Корбяну
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|16
|пз
|Жаилсон
|8
|пз
|Фран Бельтран
|33
|пз
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|17
|нп
|Жонатан Бамба
Главные тренеры
|Александер Медина
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|27.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|31.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 0
|29.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 1
|29.02.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 0
|15.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 2
|16.04.2017
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 3
|27.11.2016
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|25.04.2016
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 4
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|79
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|36
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|36
|57
|7
|Бетис
|36
|56
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|36
|48
|10
|Хетафе
|36
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|36
|38
|15
|Райо Вальекано
|36
|38
|16
|Сельта
|36
|37
|17
|Мальорка
|36
|36
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|36
|17