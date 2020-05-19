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Гранада - Сельта 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Гранада
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Сельта, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Сельта
Виго
13ИспанияврМарк Мартинес
2УругвайзщБруно Мендес
4ИспаниязщМигель Анхель
14ИспаниязщИгнаси Микель
15ИспаниязщКарлос Нева
20ИспанияпзСерхио Руис
23ИспанияпзХерард Гумбау
24ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
19УругвайнпФакундо Пельистри
7АргентинанпЛукас Бое
17КанаданпТео Корбяну
25ИспанияврВисенте Гуайта
2ШвециязщКарл Старфельт
4ИспаниязщУнай Нуньес
28ИспаниязщКарлос Домингес
3ИспаниязщОскар Мингеса
16Бразилияпз Жаилсон
8ИспанияпзФран Бельтран
33ИспанияпзУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
18НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
17Кот-д'ИвуарнпЖонатан Бамба
Главные тренеры
УругвайАлександер Медина
ИспанияРафаэль Бенитес
История личных встреч
16.12.2023Испания - Примера17-й турСельта1 : 0Гранада
01.05.2022Испания - Примера34-й турГранада1 : 1Сельта
27.09.2021Испания - Примера7-й турСельта1 : 0Гранада
31.01.2021Испания - Примера21-й турГранада0 : 0Сельта
29.11.2020Испания - Примера11-й турСельта3 : 1Гранада
29.02.2020Испания - Примера26-й турГранада0 : 0Сельта
15.09.2019Испания - Примера4-й турСельта0 : 2Гранада
16.04.2017Испания - Примера32-й турГранада0 : 3Сельта
27.11.2016Испания - Примера13-й турСельта3 : 1Гранада
25.04.2016Испания - Примера35-й турСельта2 : 1Гранада
15.05.2024Испания - Примера36-й тур2 : 1Гранада
11.05.2024Испания - Примера35-й турГранада0 : 4
05.05.2024Испания - Примера34-й тур3 : 0Гранада
28.04.2024Испания - Примера33-й турГранада3 : 0
19.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 1Гранада
15.05.2024Испания - Примера36-й турСельта2 : 1
12.05.2024Испания - Примера35-й тур1 : 0Сельта
05.05.2024Испания - Примера34-й турСельта3 : 2
27.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Сельта
20.04.2024Испания - Примера32-й турСельта4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3679
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3673
5
Лига Европы
Атлетик Б3662
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3657
7 Бетис3656
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3648
10 Хетафе3643
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3638
15 Райо Вальекано3638
16 Сельта3637
17 Мальорка3636
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3617

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