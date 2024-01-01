Атлетико М - Осасуна 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Осасуна, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|4
|зщ
|Габриэл Паулиста
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|12
|нп
|Самуэл Лино
|17
|нп
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|10
|нп
|Анхель Корреа
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|7
|пз
|Хон Монкайола
|34
|пз
|Икер Муньос
|10
|пз
|Аймар Орос
|23
|нп
|Рауль
|16
|нп
|Мой Гомес
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 3
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 3
|17.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 5
|14.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|15.04.2017
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|79
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|36
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|36
|57
|7
|Бетис
|36
|56
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|36
|48
|10
|Хетафе
|36
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|36
|38
|15
|Райо Вальекано
|36
|38
|16
|Сельта
|36
|37
|17
|Мальорка
|36
|36
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|36
|17