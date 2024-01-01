22:22 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 мая
Воскресенье 19 мая
Свернуть список

Атлетико М - Осасуна 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Атлетико М
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Осасуна, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
13СловенияврЯн Облак
15ЧерногориязщСтефан Савич
4БразилиязщГабриэл Паулиста
22ИспаниязщМарио Эрмосо
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
12БразилиянпСамуэл Лино
17ИспаниянпРодриго Рикельме
7ФранциянпАнтуан Гризманн
10АргентинанпАнхель Корреа
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
28ИспаниязщХорхе Эррандо
22КолумбиязщХоан Мохика
15ИспаниязщРубен Пенья
7ИспанияпзХон Монкайола
34ИспанияпзИкер Муньос
10ИспанияпзАймар Орос
23Испаниянп Рауль
16ИспаниянпМой Гомес
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
28.09.2023Испания - Примера7-й турОсасуна0 : 2Атлетико М
21.05.2023Испания - Примера35-й турАтлетико М3 : 0Осасуна
29.01.2023Испания - Примера19-й турОсасуна0 : 1Атлетико М
19.02.2022Испания - Примера25-й турОсасуна0 : 3Атлетико М
20.11.2021Испания - Примера14-й турАтлетико М1 : 0Осасуна
16.05.2021Испания - Примера37-й турАтлетико М2 : 1Осасуна
31.10.2020Испания - Примера8-й турОсасуна1 : 3Атлетико М
17.06.2020Испания - Примера29-й турОсасуна0 : 5Атлетико М
14.12.2019Испания - Примера17-й турАтлетико М2 : 0Осасуна
15.04.2017Испания - Примера32-й турАтлетико М3 : 0Осасуна
15.05.2024Испания - Примера36-й тур0 : 3Атлетико М
12.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетико М1 : 0
04.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 1Атлетико М
27.04.2024Испания - Примера33-й турАтлетико М3 : 1
21.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 0Атлетико М
14.05.2024Испания - Примера36-й турОсасуна1 : 1
11.05.2024Испания - Примера35-й тур2 : 2Осасуна
05.05.2024Испания - Примера34-й турОсасуна0 : 2
28.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Осасуна
20.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 1Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3679
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3673
5
Лига Европы
Атлетик Б3662
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3657
7 Бетис3656
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3648
10 Хетафе3643
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3638
15 Райо Вальекано3638
16 Сельта3637
17 Мальорка3636
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3617

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close