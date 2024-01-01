Кадис - Лас-Пальмас 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Лас-Пальмас, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|2
|зщ
|Хосеба Сальдуа
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|9
|нп
|Сандро Рамирес
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|08.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 27-й тур
|1 : 2
|18.10.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|2 : 0
|14.04.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|0 : 3
|24.11.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|4 : 1
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|79
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|36
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|36
|57
|7
|Бетис
|36
|56
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|36
|48
|10
|Хетафе
|36
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|36
|38
|15
|Райо Вальекано
|36
|38
|16
|Сельта
|36
|37
|17
|Мальорка
|36
|36
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|36
|17