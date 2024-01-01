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Кадис - Лас-Пальмас 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Кадис
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Лас-Пальмас, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
2ИспаниязщХосеба Сальдуа
5ИспаниязщВиктор Чуст
3ИспаниязщФали Хименес
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
27ИспанияпзРоберт Наварро
4ИспанияпзРубен Алькарас
17АргентинапзГонсало Эскаланте
7ИспаниянпРубен Собрино
16ИспаниянпКристофер Рамос
21ИспаниянпРохер Марти
13ИспанияврАльваро Вальес
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
20ИспанияпзКирьян Родригес
10ИспанияпзАльберто Молейро
5ИспанияпзХавьер Муньос
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
9ИспаниянпСандро Рамирес
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
17.12.2023Испания - Примера17-й турЛас-Пальмас1 : 1Кадис
08.02.2020Испания - СегундаСегунда. 27-й турЛас-Пальмас1 : 2Кадис
18.10.2019Испания - СегундаСегунда. 12-й турКадис2 : 0Лас-Пальмас
14.04.2019Испания - СегундаСегунда. 34-й турЛас-Пальмас0 : 3Кадис
24.11.2018Испания - СегундаСегунда. 15-й турКадис4 : 1Лас-Пальмас
15.05.2024Испания - Примера36-й тур0 : 1Кадис
12.05.2024Испания - Примера35-й турКадис1 : 0
04.05.2024Испания - Примера34-й тур3 : 0Кадис
28.04.2024Испания - Примера33-й турКадис1 : 1
20.04.2024Испания - Примера32-й тур4 : 1Кадис
16.05.2024Испания - Примера36-й турЛас-Пальмас2 : 2
11.05.2024Испания - Примера35-й тур1 : 0Лас-Пальмас
04.05.2024Испания - Примера34-й тур2 : 0Лас-Пальмас
27.04.2024Испания - Примера33-й турЛас-Пальмас0 : 2
20.04.2024Испания - Примера32-й тур4 : 1Лас-Пальмас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3679
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3673
5
Лига Европы
Атлетик Б3662
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3657
7 Бетис3656
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3648
10 Хетафе3643
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3638
15 Райо Вальекано3638
16 Сельта3637
17 Мальорка3636
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3617

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