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Бетис - Реал Сосьедад 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Бетис
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Сосьедад, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
6АргентиназщХерман Песселья
28МароккозщШади Риад
3ИспаниязщХуан Миранда
4СШАпзДжонни Кардозо
21ИспанияпзМарк Рока
18ИспанияпзПабло Форнальс
8ФранцияпзНабиль Фекир
7МарокконпЭз Абде
12БразилиянпВиллиан Жозе
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
24ИспаниязщРобен Ле Норман
20ИспаниязщХон Пачеко
17ШотландиязщКиран Тирни
22ИспанияпзБеньят Туррьентес
8ИспанияпзМикель Мерино
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
11НидерландынпШеральдо Бекер
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
17.12.2023Испания - Примера17-й турРеал Сосьедад0 : 0Бетис
25.04.2023Испания - Примера31-й турБетис0 : 0Реал Сосьедад
30.10.2022Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 2Бетис
15.04.2022Испания - Примера32-й турРеал Сосьедад0 : 0Бетис
03.02.2022Кубок Испании1/4 финалаРеал Сосьедад0 : 4Бетис
12.12.2021Испания - Примера17-й турБетис4 : 0Реал Сосьедад
26.01.2021Кубок Испании1/8 финалаБетис3 : 1 ДВРеал Сосьедад
23.01.2021Испания - Примера20-й турРеал Сосьедад2 : 2Бетис
18.10.2020Испания - Примера6-й турБетис0 : 3Реал Сосьедад
19.01.2020Испания - Примера20-й турБетис3 : 0Реал Сосьедад
16.05.2024Испания - Примера36-й тур2 : 2Бетис
12.05.2024Испания - Примера35-й турБетис3 : 2
05.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 2Бетис
28.04.2024Испания - Примера33-й турБетис1 : 1
20.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 2Бетис
16.05.2024Испания - Примера36-й турРеал Сосьедад1 : 0
13.05.2024Испания - Примера35-й тур2 : 0Реал Сосьедад
04.05.2024Испания - Примера34-й турРеал Сосьедад2 : 0
26.04.2024Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад0 : 1
21.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 1Реал Сосьедад
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Бетис» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3679
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3673
5
Лига Европы
Атлетик Б3662
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3657
7 Бетис3656
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3648
10 Хетафе3643
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3638
15 Райо Вальекано3638
16 Сельта3637
17 Мальорка3636
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3617

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