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Атлетик Б - Севилья 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Атлетик Б
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Севилья, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Севилья
Севилья
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
6ИспанияпзМикель Весга
10ИспанияпзИкер Муньяин
11ИспаниянпНико Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
9ГананпИньяки Уильямс
13НорвегияврЭрьян Нюланд
16ИспаниязщХесус Навас
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщСерхио Рамос
2ИспаниязщКике Салас
19АргентиназщМаркос Акунья
42ФранцияпзЛюсьен Агуме
11БельгияпзДоди Лукебакио
7Испаниянп Сусо
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
04.01.2024Испания - Примера19-й турСевилья0 : 2Атлетик Б
27.04.2023Испания - Примера31-й турАтлетик Б0 : 1Севилья
08.10.2022Испания - Примера8-й турСевилья1 : 1Атлетик Б
22.05.2022Испания - Примера38-й турСевилья1 : 0Атлетик Б
11.12.2021Испания - Примера17-й турАтлетик Б0 : 1Севилья
03.05.2021Испания - Примера34-й турСевилья0 : 1Атлетик Б
31.10.2020Испания - Примера8-й турАтлетик Б2 : 1Севилья
09.07.2020Испания - Примера35-й турАтлетик Б1 : 2Севилья
03.01.2020Испания - Примера19-й турСевилья1 : 1Атлетик Б
18.05.2019Испания - Примера38-й турСевилья2 : 0Атлетик Б
15.05.2024Испания - Примера36-й тур2 : 1Атлетик Б
11.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 2
03.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 2Атлетик Б
27.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 1Атлетик Б
19.04.2024Испания - Примера32-й турАтлетик Б1 : 1
15.05.2024Испания - Примера36-й турСевилья0 : 1
11.05.2024Испания - Примера35-й тур3 : 2Севилья
05.05.2024Испания - Примера34-й турСевилья3 : 0
28.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 1Севилья
22.04.2024Испания - Примера32-й турСевилья2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3679
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3673
5
Лига Европы
Атлетик Б3662
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3657
7 Бетис3656
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3648
10 Хетафе3643
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3638
15 Райо Вальекано3638
16 Сельта3637
17 Мальорка3636
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3617

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