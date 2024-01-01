Атлетик Б - Севилья 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Севилья, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|6
|пз
|Микель Весга
|10
|пз
|Икер Муньяин
|11
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|2
|зщ
|Кике Салас
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|42
|пз
|Люсьен Агуме
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Сусо
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|04.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|03.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|09.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|03.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|03.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|19.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|79
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|36
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|36
|57
|7
|Бетис
|36
|56
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|36
|48
|10
|Хетафе
|36
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|36
|38
|15
|Райо Вальекано
|36
|38
|16
|Сельта
|36
|37
|17
|Мальорка
|36
|36
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|36
|17