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Мальорка - Альмерия 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Мальорка
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Альмерия, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Альмерия
Альмерия
1СербияврПредраг Райкович
22ИспаниязщНачо Видаль
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
6ИспаниязщХосе Копете
11ИспаниязщХауме Коста
18ИспанияпзАнтонио Санчес
12ПортугалияпзСаму Кошта
14ИспанияпзДани Родригес
7КосовонпВедат Мурики
17КанаданпКайл Ларин
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
18ИспаниязщМарк Пубиль
22МексиказщСесар Монтес
21Испаниязщ Чуми
24МозамбикзщБруну Ланга
26ИспанияпзМаркос Пенья
5АргентинапзЛукас Робертоне
8ИспанияпзХонатан Виера
38АргентинанпЛука Ромеро
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
15ГондураснпЭнтони Лосано
Главные тренеры
МексикаХавьер Агирре
ИспанияГаиска Гаритано
История личных встреч
17.12.2023Испания - Примера17-й турАльмерия0 : 0Мальорка
20.05.2023Испания - Примера35-й турАльмерия3 : 0Мальорка
17.09.2022Испания - Примера6-й турМальорка1 : 0Альмерия
21.02.2021Испания - СегундаСегунда. 26-й турМальорка2 : 0Альмерия
03.12.2020Испания - СегундаСегунда. 16-й турАльмерия0 : 1Мальорка
19.05.2019Испания - СегундаСегунда. 39-й турМальорка1 : 0Альмерия
06.01.2019Испания - СегундаСегунда. 20-й турАльмерия2 : 0Мальорка
20.05.2017Испания - СегундаСегунда. 39-й турМальорка1 : 0Альмерия
11.12.2016Испания - СегундаСегунда. 18-й турАльмерия2 : 1Мальорка
27.03.2016Испания - СегундаСегунда. 31-й турАльмерия1 : 1Мальорка
14.05.2024Испания - Примера36-й тур1 : 1Мальорка
11.05.2024Испания - Примера35-й турМальорка1 : 0
04.05.2024Испания - Примера34-й турМальорка0 : 1
28.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 1Мальорка
22.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 1Мальорка
16.05.2024Испания - Примера36-й турАльмерия0 : 2
12.05.2024Испания - Примера35-й тур3 : 2Альмерия
05.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 1Альмерия
27.04.2024Испания - Примера33-й турАльмерия1 : 3
21.04.2024Испания - Примера32-й турАльмерия1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3679
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3673
5
Лига Европы
Атлетик Б3662
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3657
7 Бетис3656
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3648
10 Хетафе3643
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3638
15 Райо Вальекано3638
16 Сельта3637
17 Мальорка3636
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3617

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