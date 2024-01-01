Мальорка - Альмерия 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Альмерия, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Альмерия
Альмерия
|1
|вр
|Предраг Райкович
|22
|зщ
|Начо Видаль
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|6
|зщ
|Хосе Копете
|11
|зщ
|Хауме Коста
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|14
|пз
|Дани Родригес
|7
|нп
|Ведат Мурики
|17
|нп
|Кайл Ларин
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|21
|зщ
|Чуми
|24
|зщ
|Бруну Ланга
|26
|пз
|Маркос Пенья
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|8
|пз
|Хонатан Виера
|38
|нп
|Лука Ромеро
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|15
|нп
|Энтони Лосано
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|21.02.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|2 : 0
|03.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|0 : 1
|19.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 0
|06.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|2 : 0
|20.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 0
|11.12.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 1
|27.03.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|1 : 1
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|79
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|36
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|36
|57
|7
|Бетис
|36
|56
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|36
|48
|10
|Хетафе
|36
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|36
|38
|15
|Райо Вальекано
|36
|38
|16
|Сельта
|36
|37
|17
|Мальорка
|36
|36
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|36
|17