Тулуза - Брест 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Брест, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Брест
Брест
|50
|вр
|Гийом Ресте
|25
|зщ
|Кевин Кебен
|6
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|37
|пз
|Янн Гбоу
|7
|нп
|Закария Абухляль
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|28
|пз
|Жонас Мартен
|8
|пз
|Уго Маньетти
|45
|пз
|Махди Камара
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|9
|нп
|Стив Мунье
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Эрик Руа
История личных встреч
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|09.03.2013
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|27.10.2012
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 1
|02.05.2012
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|21.12.2011
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|29.05.2011
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 5
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|73
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|33
|64
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|33
|58
| 5
Лига Европы
|Ницца
|33
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|33
|50
|7
|Лион
|33
|50
|8
|Марсель
|33
|47
|9
|Ренн
|33
|46
|10
|Реймс
|33
|44
|11
|Тулуза
|33
|43
|12
|Монпелье
|33
|40
|13
|Страсбург
|33
|39
|14
|Нант
|33
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|33
|25