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Тулуза - Брест 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Тулуза
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Брест, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Брест
Брест
50ФранцияврГийом Ресте
25КамерунзщКевин Кебен
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23МализщМусса Диарра
3ДаниязщМиккель Деслер
17ЧилизщГабриэль Суасо
24ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
37ФранцияпзЯнн Гбоу
7МарокконпЗакария Абухляль
9НидерландынпТейс Даллинга
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщБрэдли Локо
28ФранцияпзЖонас Мартен
8ФранцияпзУго Маньетти
45ФранцияпзМахди Камара
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
7УругвайнпМартин Сатриано
9БениннпСтив Мунье
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
08.10.2023Франция - Лига 18-й турБрест1 : 1Тулуза
02.04.2023Франция - Лига 129-й турБрест3 : 1Тулуза
15.01.2023Франция - Лига 119-й турТулуза1 : 1Брест
11.01.2020Франция - Лига 120-й турТулуза2 : 5Брест
10.08.2019Франция - Лига 11-й турБрест1 : 1Тулуза
09.03.2013Франция - Лига 128-й турБрест0 : 1Тулуза
27.10.2012Франция - Лига 110-й турТулуза3 : 1Брест
02.05.2012Франция - Лига 135-й турБрест0 : 0Тулуза
21.12.2011Франция - Лига 119-й турТулуза0 : 0Брест
29.05.2011Франция - Лига 138-й турБрест0 : 2Тулуза
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 3Тулуза
03.05.2024Франция - Лига 132-й турТулуза1 : 2
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 2Тулуза
21.04.2024Франция - Лига 130-й турТулуза2 : 2
13.04.2024Франция - Лига 129-й тур1 : 2Тулуза
10.05.2024Франция - Лига 133-й турБрест1 : 1
04.05.2024Франция - Лига 132-й турБрест0 : 0
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур4 : 5Брест
21.04.2024Франция - Лига 130-й турБрест0 : 2
14.04.2024Франция - Лига 129-й тур4 : 3Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3373
2
Лига чемпионов
Монако3364
3
Лига чемпионов
Лилль3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Брест3358
5
Лига Европы
Ницца3354
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3350
7 Лион3350
8 Марсель3347
9 Ренн3346
10 Реймс3344
11 Тулуза3343
12 Монпелье3340
13 Страсбург3339
14 Нант3333
15 Гавр3332
16 Метц3329
17
Зона вылета
Лорьян3326
18
Зона вылета
Клермон3325

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