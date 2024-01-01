Ланс - Монпелье 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Монпелье, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Монпелье
Монпелье
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Нампали Менди
|10
|пз
|Давид Кошта
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
|16
|вр
|Димитри Берто
|29
|зщ
|Энцо Чато
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|12
|пз
|Жордан Ферри
|22
|пз
|Халил Файад
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|23
|нп
|Янн Карамо
Главные тренеры
|Франк Эз
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|08.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|25.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|30.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 3
|10.05.2015
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|13.12.2014
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 3
|19.03.2011
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 4
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|73
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|33
|64
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|33
|58
| 5
Лига Европы
|Ницца
|33
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|33
|50
|7
|Лион
|33
|50
|8
|Марсель
|33
|47
|9
|Ренн
|33
|46
|10
|Реймс
|33
|44
|11
|Тулуза
|33
|43
|12
|Монпелье
|33
|40
|13
|Страсбург
|33
|39
|14
|Нант
|33
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|33
|25