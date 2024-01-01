22:23 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 мая
Воскресенье 19 мая
Свернуть список

Ланс - Монпелье 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ланс
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Монпелье, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Монпелье
Монпелье
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
25УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
14АргентиназщФакундо Медина
3КолумбиязщДейвер Мачадо
29ПольшапзПшемыслав Франковски
26СенегалпзНампали Менди
10ПортугалияпзДавид Кошта
11ФранцияпзАнжело Фюльжини
7ФранциянпФлорьян Сотока
22ФранциянпУэсли Саид
16ДР КонговрДимитри Берто
29КамерунзщЭнцо Чато
6ФранциязщКристофер Жюльен
5МализщМодибо Саньян
3ГвинеязщИссиага Силла
27ШвейцариязщБечир Омерагич
12ФранцияпзЖордан Ферри
22ФранцияпзХалил Файад
70ФранцияпзТангуй Кулибали
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
23ФранциянпЯнн Карамо
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
08.12.2023Франция - Лига 115-й турМонпелье0 : 0Ланс
25.02.2023Франция - Лига 125-й турМонпелье1 : 1Ланс
15.10.2022Франция - Лига 111-й турЛанс1 : 0Монпелье
20.04.2022Франция - Лига 133-й турЛанс2 : 0Монпелье
17.10.2021Франция - Лига 110-й турМонпелье1 : 0Ланс
30.01.2021Франция - Лига 122-й турМонпелье1 : 2Ланс
12.12.2020Франция - Лига 114-й турЛанс2 : 3Монпелье
10.05.2015Франция - Лига 136-й турЛанс0 : 1Монпелье
13.12.2014Франция - Лига 118-й турМонпелье3 : 3Ланс
19.03.2011Франция - Лига 128-й турМонпелье1 : 4Ланс
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 1Ланс
03.05.2024Франция - Лига 132-й турЛанс2 : 0
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур2 : 1Ланс
20.04.2024Франция - Лига 130-й турЛанс1 : 0
12.04.2024Франция - Лига 129-й тур2 : 1Ланс
12.05.2024Франция - Лига 133-й турМонпелье0 : 2
03.05.2024Франция - Лига 132-й тур1 : 2Монпелье
26.04.2024Франция - Лига 131-й турМонпелье1 : 1
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур1 : 2Монпелье
14.04.2024Франция - Лига 129-й тур1 : 1Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3373
2
Лига чемпионов
Монако3364
3
Лига чемпионов
Лилль3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Брест3358
5
Лига Европы
Ницца3354
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3350
7 Лион3350
8 Марсель3347
9 Ренн3346
10 Реймс3344
11 Тулуза3343
12 Монпелье3340
13 Страсбург3339
14 Нант3333
15 Гавр3332
16 Метц3329
17
Зона вылета
Лорьян3326
18
Зона вылета
Клермон3325

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close