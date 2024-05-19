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Реймс - Ренн 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Реймс
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ренн, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Ренн
Ренн
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
5МароккозщЮнис Абдельхамид
25БельгиязщТибо де Смет
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
10МальтапзТедди Теума
14ГерманияпзРеда Хадра
26ФранциянпБенжамен Стамбули
7ЯпониянпДзюня Ито
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
30ФранцияврСтив Манданда
36ГаназщАлиду Сейду
4КамерунзщКристофер Ву
5БельгиязщАртур Теате
3ФранциязщАдриен Трюффер
14ФранцияпзБенжамен Буриго
8ФранцияпзБатист Сантамария
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
33ФранцияпзДезире Дуэ
7ФранциянпМартен Терье
10ФранциянпАмин Гуири
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
ФранцияЖюльен Стефан
История личных встреч
26.11.2023Франция - Лига 113-й турРенн3 : 1Реймс
15.04.2023Франция - Лига 131-й турРенн3 : 0Реймс
29.12.2022Франция - Лига 116-й турРеймс3 : 1Ренн
09.04.2022Франция - Лига 131-й турРеймс2 : 3Ренн
12.09.2021Франция - Лига 15-й турРенн0 : 2Реймс
04.04.2021Франция - Лига 131-й турРеймс2 : 2Ренн
04.10.2020Франция - Лига 16-й турРенн2 : 2Реймс
16.02.2020Франция - Лига 125-й турРеймс1 : 0Ренн
06.10.2019Франция - Лига 19-й турРенн0 : 1Реймс
17.02.2019Франция - Лига 125-й турРеймс2 : 0Ренн
15.05.2024Франция - Лига 132-й турРеймс1 : 0
10.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 1Реймс
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур4 : 1Реймс
21.04.2024Франция - Лига 130-й турРеймс1 : 2
13.04.2024Франция - Лига 129-й тур3 : 1Реймс
12.05.2024Франция - Лига 133-й турРенн1 : 1
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур2 : 3Ренн
28.04.2024Франция - Лига 131-й турРенн4 : 5
20.04.2024Франция - Лига 130-й тур0 : 3Ренн
13.04.2024Франция - Лига 129-й турРенн1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3373
2
Лига чемпионов
Монако3364
3
Лига чемпионов
Лилль3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Брест3358
5
Лига Европы
Ницца3354
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3350
7 Лион3350
8 Марсель3347
9 Ренн3346
10 Реймс3344
11 Тулуза3343
12 Монпелье3340
13 Страсбург3339
14 Нант3333
15 Гавр3332
16 Метц3329
17
Зона вылета
Лорьян3326
18
Зона вылета
Клермон3325

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