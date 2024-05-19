Реймс - Ренн 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ренн, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Ренн
Ренн
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|пз
|Тедди Теума
|14
|пз
|Реда Хадра
|26
|нп
|Бенжамен Стамбули
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|30
|вр
|Стив Манданда
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|8
|пз
|Батист Сантамария
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|7
|нп
|Мартен Терье
|10
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|15.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 0
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|09.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 3
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 2
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|06.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 5
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|73
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|33
|64
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|33
|58
| 5
Лига Европы
|Ницца
|33
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|33
|50
|7
|Лион
|33
|50
|8
|Марсель
|33
|47
|9
|Ренн
|33
|46
|10
|Реймс
|33
|44
|11
|Тулуза
|33
|43
|12
|Монпелье
|33
|40
|13
|Страсбург
|33
|39
|14
|Нант
|33
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|33
|25