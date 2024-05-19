Метц - ПСЖ 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - ПСЖ, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
ПСЖ
Париж
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|38
|зщ
|Садибу Сане
|5
|зщ
|Фали Канде
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|18
|нп
|Ламин Камара
|7
|нп
|Папа Диалло
|10
|нп
|Жорж Микаутадзе
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|26
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|11
|нп
|Марко Асенсио
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Луис Энрике
История личных встреч
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|5 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 3
|16.09.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|30.08.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 2
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|5 : 0
|08.09.2017
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 5
|18.04.2017
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 3
|11.01.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|07.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|01.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|27.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|73
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|33
|64
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|33
|58
| 5
Лига Европы
|Ницца
|33
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|33
|50
|7
|Лион
|33
|50
|8
|Марсель
|33
|47
|9
|Ренн
|33
|46
|10
|Реймс
|33
|44
|11
|Тулуза
|33
|43
|12
|Монпелье
|33
|40
|13
|Страсбург
|33
|39
|14
|Нант
|33
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|33
|25