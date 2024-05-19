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Метц - ПСЖ 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Метц
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - ПСЖ, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
ПСЖ
Париж
16АлжирврАлександр Укиджа
2ФранциязщМаксим Колен
8Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Траоре
38СенегалзщСадибу Сане
5Гвинея-БисаузщФали Канде
22АлжирзщКевин Ван Ден Керкхоф
27ГаитипзДенли Жан Жак
6ФранцияпзКевин Н'Дорам
18СенегалнпЛамин Камара
7СенегалнпПапа Диалло
10ГрузиянпЖорж Микаутадзе
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
26ФранциязщНорди Мукиэле
5Бразилиязщ Маркиньос
37СловакиязщМилан Шкриньяр
35БразилиязщЛукас Бералдо
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
29ФранциянпБрэдли Баркола
11ИспаниянпМарко Асенсио
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
Главные тренеры
РумынияЛасло Болони
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
20.12.2023Франция - Лига 117-й турПСЖ3 : 1Метц
21.05.2022Франция - Лига 138-й турПСЖ5 : 0Метц
22.09.2021Франция - Лига 17-й турМетц1 : 2ПСЖ
24.04.2021Франция - Лига 134-й турМетц1 : 3ПСЖ
16.09.2020Франция - Лига 11-й турПСЖ1 : 0Метц
30.08.2019Франция - Лига 14-й турМетц0 : 2ПСЖ
10.03.2018Франция - Лига 129-й турПСЖ5 : 0Метц
08.09.2017Франция - Лига 15-й турМетц1 : 5ПСЖ
18.04.2017Франция - Лига 131-й турМетц2 : 3ПСЖ
11.01.2017Франция - Кубок лиги1/4 финалаПСЖ2 : 0Метц
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур2 : 1Метц
04.05.2024Франция - Лига 132-й турМетц2 : 3
28.04.2024Франция - Лига 131-й турМетц1 : 2
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур0 : 1Метц
12.04.2024Франция - Лига 129-й турМетц2 : 1
15.05.2024Франция - Лига 132-й тур1 : 2ПСЖ
12.05.2024Франция - Лига 133-й турПСЖ1 : 3
07.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчПСЖ0 : 1
01.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матч1 : 0ПСЖ
27.04.2024Франция - Лига 131-й турПСЖ3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3373
2
Лига чемпионов
Монако3364
3
Лига чемпионов
Лилль3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Брест3358
5
Лига Европы
Ницца3354
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3350
7 Лион3350
8 Марсель3347
9 Ренн3346
10 Реймс3344
11 Тулуза3343
12 Монпелье3340
13 Страсбург3339
14 Нант3333
15 Гавр3332
16 Метц3329
17
Зона вылета
Лорьян3326
18
Зона вылета
Клермон3325

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