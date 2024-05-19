Гавр - Марсель 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Марсель, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|17
|зщ
|Уалид Эль-Хаджам
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|28
|нп
|Андре Айю
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|18
|пз
|Бамо Мейте
|22
|пз
|Пап Гейе
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|27
|пз
|Жордан Верету
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|17.01.2009
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|23.08.2008
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
|27.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|73
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|33
|64
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|33
|58
| 5
Лига Европы
|Ницца
|33
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|33
|50
|7
|Лион
|33
|50
|8
|Марсель
|33
|47
|9
|Ренн
|33
|46
|10
|Реймс
|33
|44
|11
|Тулуза
|33
|43
|12
|Монпелье
|33
|40
|13
|Страсбург
|33
|39
|14
|Нант
|33
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|33
|25