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Гавр - Марсель 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Гавр
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Марсель, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Марсель
Марсель
30ФранцияврАртур Десма
22ГвианазщЙоанн Сальмье
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
17МароккозщУалид Эль-Хаджам
27Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
5МароккопзУссама Таргаллин
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
23ФранциянпХосуэ Казимир
11СШАнпЭммануэль Сабби
28ГананпАндре Айю
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
5АргентиназщЛеонардо Балерди
7ФранциязщЖонатан Клосс
3ФранциязщКентен Мерлен
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
22СенегалпзПап Гейе
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
27ФранцияпзЖордан Верету
23СенегалнпИсмаила Сарр
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
СловенияЛука Элснер
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
08.10.2023Франция - Лига 18-й турМарсель3 : 0Гавр
17.01.2009Франция - Лига 121-й турМарсель2 : 0Гавр
23.08.2008Франция - Лига 13-й турГавр0 : 1Марсель
10.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 0Гавр
04.05.2024Франция - Лига 132-й турГавр3 : 1
27.04.2024Франция - Лига 131-й тур3 : 3Гавр
21.04.2024Франция - Лига 130-й турГавр0 : 1
14.04.2024Франция - Лига 129-й турГавр0 : 1
15.05.2024Франция - Лига 132-й тур1 : 0Марсель
12.05.2024Франция - Лига 133-й турМарсель3 : 1
09.05.2024Лига Европы1/2 финала. 2-й матч3 : 0Марсель
02.05.2024Лига Европы1/2 финала. 1-й матчМарсель1 : 1
28.04.2024Франция - Лига 131-й турМарсель2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3373
2
Лига чемпионов
Монако3364
3
Лига чемпионов
Лилль3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Брест3358
5
Лига Европы
Ницца3354
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3350
7 Лион3350
8 Марсель3347
9 Ренн3346
10 Реймс3344
11 Тулуза3343
12 Монпелье3340
13 Страсбург3339
14 Нант3333
15 Гавр3332
16 Метц3329
17
Зона вылета
Лорьян3326
18
Зона вылета
Клермон3325

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