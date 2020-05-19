Удинезе - Эмполи 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
19 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Эмполи, которое состоится 19 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Эмполи
Эмполи
|40
|вр
|Мадука Окойе
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|12
|зщ
|Хассан Камара
|11
|пз
|Уолас
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|7
|нп
|Исаак Саксесс
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|25
|вр
|Элия Каприле
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|18
|пз
|Рэзван Марин
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|пз
|Юссеф Мале
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Франческо Капуто
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
Главные тренеры
|Фабио Каннаваро
|Давиде Никола
История личных встреч
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|4 : 1
|06.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|22.01.2017
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|28.08.2016
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|03.02.2016
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|36
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|67
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|36
|59
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|36
|54
|9
|Наполи
|37
|52
|10
|Торино
|36
|50
|11
|Дженоа
|36
|46
|12
|Монца
|36
|45
|13
|Лечче
|37
|37
|14
|Верона
|36
|34
|15
|Удинезе
|36
|33
|16
|Кальяри
|36
|33
|17
|Фрозиноне
|36
|32
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|36
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|36
|16