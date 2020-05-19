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Удинезе - Эмполи 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
19 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Удинезе
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Эмполи, которое состоится 19 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Эмполи
Эмполи
40НигерияврМадука Окойе
13ПортугалиязщЖоау Феррейра
29СловениязщЯка Бийол
31ДаниязщТомас Кристенсен
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
12Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
11Бразилияпз Уолас
32АргентинапзМартин Пайеро
24СербияпзЛазар Самарджич
7НигериянпИсаак Саксесс
17ИталиянпЛоренцо Лукка
25ИталияврЭлия Каприле
19ПольшазщБартош Берешиньски
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
18РумынияпзРэзван Марин
5ИталияпзАльберто Грасси
29МароккопзЮссеф Мале
28ИталиянпНиколо Камбьяги
9ИталиянпФранческо Капуто
11ГананпЭммануэль Гьяси
Главные тренеры
ИталияФабио Каннаваро
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
06.10.2023Италия - Серия А8-й турЭмполи0 : 0Удинезе
11.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турЭмполи0 : 1Удинезе
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турУдинезе1 : 1Эмполи
16.04.2022Италия - Серия А33-й турУдинезе4 : 1Эмполи
06.12.2021Италия - Серия А16-й турЭмполи3 : 1Удинезе
07.04.2019Италия - Серия А31-й турУдинезе3 : 2Эмполи
11.11.2018Италия - Серия А12-й турЭмполи2 : 1Удинезе
22.01.2017Италия - Серия А21-й турЭмполи1 : 0Удинезе
28.08.2016Италия - Серия А2-й турУдинезе2 : 0Эмполи
03.02.2016Италия - Серия А23-й турЭмполи1 : 1Удинезе
13.05.2024Италия - Серия А36-й тур0 : 2Удинезе
06.05.2024Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 1
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур1 : 1Удинезе
25.04.2024Италия - Серия А32-й турУдинезе1 : 2
20.04.2024Италия - Серия А33-й тур1 : 0Удинезе
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 0Эмполи
05.05.2024Италия - Серия А35-й турЭмполи0 : 0
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур2 : 0Эмполи
20.04.2024Италия - Серия А33-й турЭмполи1 : 0
13.04.2024Италия - Серия А32-й тур1 : 0Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3674
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3667
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3660
7
Лига Европы
Лацио3659
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3654
9 Наполи3752
10 Торино3650
11 Дженоа3646
12 Монца3645
13 Лечче3737
14 Верона3634
15 Удинезе3633
16 Кальяри3633
17 Фрозиноне3632
18
Зона вылета
Эмполи3632
19
Зона вылета
Сассуоло3629
20
Зона вылета
Салернитана3616

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