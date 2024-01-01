Монца - Фрозиноне 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
19 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Фрозиноне, которое состоится 19 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Фрозиноне
Фрозиноне
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|22
|зщ
|Пабло Мари
|32
|пз
|Маттео Пессина
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|21
|пз
|Валентин Карбони
|20
|нп
|Алессио Дзербин
|47
|нп
|Дани Карвалью
|31
|вр
|Микеле Черофолини
|20
|зщ
|Поль Лирола
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|5
|зщ
|Калеб Околи
|19
|зщ
|Надир Цортеа
|32
|зщ
|Эмануэле Валери
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|4
|пз
|Марко Брешианини
|18
|пз
|Матиас Соуле
|12
|пз
|Рейниер
|70
|нп
|Валид Хеддира
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 3
|07.08.2022
|Кубок Италии
|1-й раунд
|3 : 2
|25.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|4 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 17-й тур
|3 : 2
|02.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|2 : 2
|07.11.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|2 : 0
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 5
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|36
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|67
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|36
|59
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|36
|54
|9
|Наполи
|37
|52
|10
|Торино
|36
|50
|11
|Дженоа
|36
|46
|12
|Монца
|36
|45
|13
|Лечче
|37
|37
|14
|Верона
|36
|34
|15
|Удинезе
|36
|33
|16
|Кальяри
|36
|33
|17
|Фрозиноне
|36
|32
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|36
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|36
|16