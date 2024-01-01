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Монца - Фрозиноне 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
19 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Монца
Фрозиноне

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Фрозиноне, которое состоится 19 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Фрозиноне
Фрозиноне
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщАрмандо Иццо
19ИталиязщСамуэле Биринделли
5ИталиязщЛука Кальдирола
22ИспаниязщПабло Мари
32ИталияпзМаттео Пессина
38ФранцияпзУоррен Бондо
28ИталияпзАндреа Кольпани
21АргентинапзВалентин Карбони
20ИталиянпАлессио Дзербин
47ПортугалиянпДани Карвалью
31ИталияврМикеле Черофолини
20ИспаниязщПоль Лирола
6ИталиязщСимоне Романьоли
5ИталиязщКалеб Околи
19ИталиязщНадир Цортеа
32ИталиязщЭмануэле Валери
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
4ИталияпзМарко Брешианини
18АргентинапзМатиас Соуле
12Бразилияпз Рейниер
70МарокконпВалид Хеддира
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
06.01.2024Италия - Серия А19-й турФрозиноне2 : 3Монца
07.08.2022Кубок Италии1-й раундМонца3 : 2Фрозиноне
25.04.2022Италия - Серия BСерия B. 36-й турФрозиноне4 : 1Монца
11.12.2021Италия - Серия BСерия B. 17-й турМонца3 : 2Фрозиноне
02.03.2021Италия - Серия BСерия B. 26-й турФрозиноне2 : 2Монца
07.11.2020Италия - Серия BСерия B. 7-й турМонца2 : 0Фрозиноне
13.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 1Монца
04.05.2024Италия - Серия А35-й турМонца2 : 2
27.04.2024Италия - Серия А34-й тур1 : 1Монца
21.04.2024Италия - Серия А33-й турМонца1 : 2
13.04.2024Италия - Серия А32-й тур0 : 0Монца
10.05.2024Италия - Серия А36-й турФрозиноне0 : 5
05.05.2024Италия - Серия А35-й тур0 : 0Фрозиноне
26.04.2024Италия - Серия А34-й турФрозиноне3 : 0
21.04.2024Италия - Серия А33-й тур0 : 0Фрозиноне
14.04.2024Италия - Серия А32-й тур2 : 2Фрозиноне
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3674
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3667
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3660
7
Лига Европы
Лацио3659
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3654
9 Наполи3752
10 Торино3650
11 Дженоа3646
12 Монца3645
13 Лечче3737
14 Верона3634
15 Удинезе3633
16 Кальяри3633
17 Фрозиноне3632
18
Зона вылета
Эмполи3632
19
Зона вылета
Сассуоло3629
20
Зона вылета
Салернитана3616

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