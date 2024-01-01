Интер М - Лацио 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лацио, которое состоится 19 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Лацио
Рим
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|35
|вр
|Христос Мандас
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|15
|зщ
|Николо Казале
|34
|зщ
|Марио Хила
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Даити Камада
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Игор Тудор
История личных встреч
|19.01.2024
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|3 : 1
|26.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|3 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 5
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|36
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|67
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|36
|59
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|36
|54
|9
|Наполи
|37
|52
|10
|Торино
|36
|50
|11
|Дженоа
|36
|46
|12
|Монца
|36
|45
|13
|Лечче
|37
|37
|14
|Верона
|36
|34
|15
|Удинезе
|36
|33
|16
|Кальяри
|36
|33
|17
|Фрозиноне
|36
|32
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|36
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|36
|16