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Интер М - Лацио 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Интер М
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лацио, которое состоится 19 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Лацио
Рим
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
22АрменияпзГенрих Мхитарян
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
9ФранциянпМаркус Тюрам
35ГрецияврХристос Мандас
4ИспаниязщПатрисио Габаррон
15ИталиязщНиколо Казале
34ИспаниязщМарио Хила
29ИталиязщМануэль Лаццари
77ЧерногориязщАдам Марушич
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ЯпонияпзДаити Камада
7БразилиянпФелипе Андерсон
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
17ИталиянпЧиро Иммобиле
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
19.01.2024Суперкубок Италии1/2 финалаИнтер М3 : 0Лацио
17.12.2023Италия - Серия А16-й турЛацио0 : 2Интер М
30.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турИнтер М3 : 1Лацио
26.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турЛацио3 : 1Интер М
09.01.2022Италия - Серия А21-й турИнтер М2 : 1Лацио
16.10.2021Италия - Серия А8-й турЛацио3 : 1Интер М
14.02.2021Италия - Серия А22-й турИнтер М3 : 1Лацио
04.10.2020Италия - Серия А3-й турЛацио1 : 1Интер М
16.02.2020Италия - Серия А24-й турЛацио2 : 1Интер М
25.09.2019Италия - Серия А5-й турИнтер М1 : 0Лацио
10.05.2024Италия - Серия А36-й тур0 : 5Интер М
04.05.2024Италия - Серия А35-й тур1 : 0Интер М
28.04.2024Италия - Серия А34-й турИнтер М2 : 0
22.04.2024Италия - Серия А33-й тур1 : 2Интер М
14.04.2024Италия - Серия А32-й турИнтер М2 : 2
12.05.2024Италия - Серия А36-й турЛацио2 : 0
04.05.2024Италия - Серия А35-й тур2 : 2Лацио
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЛацио1 : 0
23.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчЛацио2 : 1
19.04.2024Италия - Серия А33-й тур0 : 1Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3674
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3667
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3660
7
Лига Европы
Лацио3659
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3654
9 Наполи3752
10 Торино3650
11 Дженоа3646
12 Монца3645
13 Лечче3737
14 Верона3634
15 Удинезе3633
16 Кальяри3633
17 Фрозиноне3632
18
Зона вылета
Эмполи3632
19
Зона вылета
Сассуоло3629
20
Зона вылета
Салернитана3616

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