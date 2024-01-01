ПЕК Зволле - Твенте 19 Мая прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
19 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Твенте, которое состоится 19 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Твенте
Энсхеде
|40
|вр
|Мике Хауптмейер
|2
|зщ
|Брам ван Полен
|4
|зщ
|Сам Керстен
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|6
|зщ
|Anouar El Azzouzi
|23
|зщ
|Элиано Рейндерс
|50
|пз
|Филип Крастев
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|13
|нп
|Томас Лам
|8
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|9
|нп
|Леннарт Тай
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Юри Регер
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|10
|пз
|Наджи Унювар
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Рон Янс
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|19.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 3
|10.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|17.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|26.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|29.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 2
|16.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|7 : 2
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|33
|88
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|33
|81
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|33
|66
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|33
|64
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|33
|55
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|33
|50
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|33
|49
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|33
|46
|9
|Гоу Эхед Иглс
|33
|43
|10
|Херенвен
|33
|37
|11
|Фортуна
|33
|37
|12
|ПЕК Зволле
|33
|36
|13
|Алмере Сити
|33
|34
|14
|Хераклес
|33
|32
|15
|Валвейк
|33
|29
|16
|Эксельсиор
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Волендам
|33
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|33
|5