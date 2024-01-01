22:24 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 мая
Воскресенье 19 мая
Свернуть список

ПЕК Зволле - Твенте 19 Мая прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
19 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Твенте, которое состоится 19 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Твенте
Энсхеде
40НидерландыврМике Хауптмейер
2НидерландызщБрам ван Полен
4НидерландызщСам Керстен
15ИрландиязщАнсельмо Макнулти
6НидерландызщAnouar El Azzouzi
23НидерландызщЭлиано Рейндерс
50БолгарияпзФилип Крастев
18НидерландыпзОдиссёс Веленас
13ФинляндиянпТомас Лам
8НидерландынпСилвестер ван дер Ватер
9ГерманиянпЛеннарт Тай
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
2НидерландызщМес Хилгерс
3НидерландызщРобин Проппер
5НидерландызщГейс Смал
8НидерландыпзЮри Регер
4НорвегияпзМатиас Хьёлё
23ЧехияпзМихал Садилек
11НидерландыпзДан Ротс
14НидерландыпзСем Стейн
10НидерландыпзНаджи Унювар
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
НидерландыЙонни Янсен
НидерландыРон Янс
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турТвенте3 : 1ПЕК Зволле
19.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турТвенте1 : 0ПЕК Зволле
18.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турПЕК Зволле1 : 3Твенте
10.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПЕК Зволле1 : 0Твенте
31.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турТвенте5 : 1ПЕК Зволле
10.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турТвенте2 : 1ПЕК Зволле
17.04.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турТвенте2 : 0ПЕК Зволле
26.08.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турПЕК Зволле2 : 0Твенте
29.01.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турПЕК Зволле1 : 2Твенте
16.10.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турТвенте2 : 2ПЕК Зволле
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур1 : 1ПЕК Зволле
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур5 : 0ПЕК Зволле
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турПЕК Зволле3 : 1
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур2 : 2ПЕК Зволле
06.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПЕК Зволле2 : 1
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турТвенте7 : 2
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур2 : 1Твенте
24.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турТвенте3 : 1
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур2 : 1Твенте
06.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турТвенте2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3388
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3381
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3366
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3364
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3355
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3350
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3349
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3346
9 Гоу Эхед Иглс3343
10 Херенвен3337
11 Фортуна3337
12 ПЕК Зволле3336
13 Алмере Сити3334
14 Хераклес3332
15 Валвейк3329
16 Эксельсиор3329
17
Зона вылета
Волендам3319
18
Зона вылета
Витесс335

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close