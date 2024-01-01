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Динамо Мн - Шахтёр С 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Динамо Мн
Шахтёр С

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Шахтёр С, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Шахтёр С0 : 4Динамо Мн
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 0Шахтёр С
01.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн1 : 0Шахтёр С
14.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С1 : 0Динамо Мн
01.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 2Шахтёр С
21.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С1 : 0Динамо Мн
18.10.2020 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Шахтёр С0 : 1Динамо Мн
30.05.2020 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо Мн0 : 1Шахтёр С
29.09.2019 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн1 : 1Шахтёр С
18.05.2019 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С3 : 0Динамо Мн
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Динамо Мн
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Динамо Мн
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 1
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 0 : 2Динамо Мн
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн0 : 0
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С1 : 3
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Шахтёр С
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 2
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 0Шахтёр С
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман921
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест919
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ819
4 Динамо Мн816
5 Славия-Мозырь916
6 Витебск914
7 Гомель812
8 БАТЭ912
9 Арсенал911
10 Ислочь910
11 Сморгонь910
12 Нафтан98
13 Днепр М97
14 Слуцк97
15
Зона вылета
Минск93
16
Зона вылета
Шахтёр С8-16

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