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Гагра - Телави 19 Мая прямая трансляция

19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 15-й тур
Гагра
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Телави, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Телави
Телави
История личных встреч
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Телави1 : 0Гагра
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Гагра4 : 1Телави
06.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Телави0 : 1Гагра
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Гагра1 : 1Телави
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Телави0 : 0Гагра
23.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Телави1 : 0Гагра
21.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Гагра1 : 1Телави
13.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Телави1 : 0Гагра
15.03.2022 Грузия - Высшая лига 4-й тур Гагра2 : 2Телави
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 2 : 0Гагра
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Гагра2 : 1
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Гагра2 : 0
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 0 : 1Гагра
21.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Гагра0 : 1
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Телави1 : 1
11.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Телави
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Телави0 : 1
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 0 : 0Телави
19.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Телави0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1431
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1429
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1427
4 Торпедо Кт1423
5 Динамо Тб1418
6 Самгурали1516
7 Колхети-19131415
8
Стыковая зона
Телави1413
9
Стыковая зона
Гагра1413
10
Зона вылета
Самтредиа158

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