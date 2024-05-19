Гагра - Телави 19 Мая прямая трансляция
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Телави, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Телави
Телави
История личных встреч
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|4 : 1
|06.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 0
|21.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|13.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|15.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 2
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|01.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|15.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|19.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|14
|31
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|14
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|14
|27
|4
|Торпедо Кт
|14
|23
|5
|Динамо Тб
|14
|18
|6
|Самгурали
|15
|16
|7
|Колхети-1913
|14
|15
| 8
Стыковая зона
|Телави
|14
|13
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|14
|13
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|15
|8