Колхети-1913 - Торпедо Кт 19 Мая прямая трансляция
19 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Торпедо Кт, которое состоится 19 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колхети-1913
Поти
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 2
|08.12.2018
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|4 : 0
|30.09.2018
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|04.07.2018
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
|01.05.2018
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2017
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2
|05.08.2017
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|13.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|19.03.2017
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|13.03.2016
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 3
|01.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 0
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|15.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|14
|31
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|14
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|14
|27
|4
|Торпедо Кт
|14
|23
|5
|Динамо Тб
|14
|18
|6
|Самгурали
|15
|16
|7
|Колхети-1913
|14
|15
| 8
Стыковая зона
|Телави
|14
|13
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|14
|13
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|15
|8