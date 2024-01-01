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Колхети-1913 - Торпедо Кт 19 Мая прямая трансляция

19 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 15-й тур
Колхети-1913
Торпедо Кт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Торпедо Кт, которое состоится 19 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Торпедо Кт3 : 2Колхети-1913
08.12.2018 Грузия - Высшая лига 36-й тур Торпедо Кт4 : 0Колхети-1913
30.09.2018 Грузия - Высшая лига 27-й тур Колхети-19130 : 0Торпедо Кт
04.07.2018 Грузия - Высшая лига 18-й тур Торпедо Кт3 : 0Колхети-1913
01.05.2018 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19131 : 1Торпедо Кт
19.10.2017 Грузия - Высшая лига 30-й тур Колхети-19131 : 2Торпедо Кт
05.08.2017 Грузия - Высшая лига 21-й тур Торпедо Кт0 : 0Колхети-1913
13.05.2017 Грузия - Высшая лига 12-й тур Колхети-19130 : 3Торпедо Кт
19.03.2017 Грузия - Высшая лига 3-й тур Торпедо Кт2 : 1Колхети-1913
13.03.2016 Грузия - Высшая лига 20-й тур Колхети-19132 : 0Торпедо Кт
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 1 : 1Колхети-1913
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Колхети-19133 : 3
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 2 : 0Колхети-1913
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Колхети-19132 : 0
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Колхети-19132 : 2
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 0
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Торпедо Кт
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт0 : 0
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 3 : 3Торпедо Кт
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 0Торпедо Кт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1431
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1429
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1427
4 Торпедо Кт1423
5 Динамо Тб1418
6 Самгурали1516
7 Колхети-19131415
8
Стыковая зона
Телави1413
9
Стыковая зона
Гагра1413
10
Зона вылета
Самтредиа158

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