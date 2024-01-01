22:25 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 мая
Воскресенье 19 мая
Свернуть список

Динамо Бт - Сабуртало 19 Мая прямая трансляция

19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 15-й тур
Динамо Бт
Сабуртало

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Сабуртало, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Сабуртало3 : 0Динамо Бт
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало0 : 0Динамо Бт
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Бт2 : 1Сабуртало
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 3Динамо Бт
03.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Динамо Бт3 : 1Сабуртало
21.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Сабуртало2 : 4Динамо Бт
21.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Бт3 : 2Сабуртало
12.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Сабуртало0 : 0Динамо Бт
13.03.2022 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Бт2 : 2Сабуртало
01.11.2021 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Бт4 : 0Сабуртало
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Динамо Бт
11.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Динамо Бт1 : 1
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 1Динамо Бт
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Бт0 : 1
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 2 : 2Динамо Бт
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Сабуртало1 : 4
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 1 : 0Сабуртало
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 3Сабуртало
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 3
19.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 3Сабуртало
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1431
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1429
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1427
4 Торпедо Кт1423
5 Динамо Тб1418
6 Самгурали1516
7 Колхети-19131415
8
Стыковая зона
Телави1413
9
Стыковая зона
Гагра1413
10
Зона вылета
Самтредиа158

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close