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Норвегия - Австрия 19 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
19 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Норвегия
Австрия

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия - Австрия, которое состоится 19 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Австрия
Главные тренеры
Швеция Тобиас Юханссон
Швейцария Роджер Бадер
История личных встреч
18.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Норвегия5 : 3Австрия
17.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Австрия3 : 5Норвегия
16.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа B. 3-й тур Австрия3 : 1Норвегия
04.05.2011 ЧМ-2011 Группа C. 3-й тур Австрия0 : 5Норвегия
04.05.2007 ЧМ-2007 Группа G. 1-й тур Австрия2 : 3 ОТНорвегия
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 4 : 1Норвегия
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 2Норвегия
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Норвегия1 : 4
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Норвегия3 : 6
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 2Норвегия
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 4 : 0Австрия
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 3Австрия
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 7 : 6 ОТАвстрия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Австрия5 : 6
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Австрия1 : 5
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария514
2
1/4 финала
Канада514
3
1/4 финала
Чехия512
4
1/4 финала
Финляндия57
5 Дания66
6 Австрия54
7 Норвегия53
8
Зона вылета
Великобритания40
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция515
2
1/4 финала
Германия612
3
1/4 финала
США510
4
1/4 финала
Словакия48
5 Латвия57
6 Франция44
7 Казахстан53
8
Зона вылета
Польша61

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