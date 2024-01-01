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США - Казахстан 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
19 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
США
Казахстан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Казахстан, которое состоится 19 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Казахстан
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Казахстан Галым Баубекович Мамбеталиев
История личных встреч
25.05.2021 ЧМ-2021 Группа B США3 : 0Казахстан
16.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 5-й тур США4 : 3 ОТКазахстан
20.12.2013 Универсиада 1/2 финала Казахстан5 : 1США
11.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 5-й тур Казахстан2 : 3 ОТСША
15.05.2010 ЧМ-2010 Группа G. 1-й тур США10 : 0Казахстан
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 4США
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США5 : 0
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США4 : 5 ОТ
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США6 : 1
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 2США
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 8 : 2Казахстан
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Казахстан1 : 3
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Казахстан0 : 2
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 2Казахстан
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3Казахстан
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: США — Казахстан. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария514
2
1/4 финала
Канада514
3
1/4 финала
Чехия512
4
1/4 финала
Финляндия57
5 Дания66
6 Австрия54
7 Норвегия53
8
Зона вылета
Великобритания40
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция515
2
1/4 финала
Германия612
3
1/4 финала
США510
4
1/4 финала
Словакия48
5 Латвия57
6 Франция44
7 Казахстан53
8
Зона вылета
Польша61

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