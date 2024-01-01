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Швейцария - Канада 19 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
19 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Швейцария
Канада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Канада, которое состоится 19 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Канада
Главные тренеры
Швейцария Патрик Фишер
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3Швейцария
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Канада3 : 6Швейцария
23.05.2019 ЧМ-2019 1/4 финала Канада3 : 2 ОТШвейцария
19.05.2018 ЧМ-2018 1/2 финала Канада2 : 3Швейцария
15.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа A. 1-й тур Швейцария1 : 5Канада
08.11.2017 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швейцария2 : 3Канада
13.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Канада2 : 3 ОТШвейцария
10.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 6-й тур Швейцария2 : 7Канада
05.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 2-й тур Швейцария3 : 2 БКанада
09.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 4-й тур Канада3 : 2Швейцария
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 8Швейцария
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария3 : 0
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 1 Б
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 6Швейцария
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария5 : 2
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада5 : 3
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада4 : 1
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада7 : 6 ОТ
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5Канада
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 4Канада
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария514
2
1/4 финала
Канада514
3
1/4 финала
Чехия512
4
1/4 финала
Финляндия57
5 Дания66
6 Австрия54
7 Норвегия53
8
Зона вылета
Великобритания40
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция515
2
1/4 финала
Германия612
3
1/4 финала
США510
4
1/4 финала
Словакия48
5 Латвия57
6 Франция44
7 Казахстан53
8
Зона вылета
Польша61

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