Словакия - Латвия 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
19 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Латвия, которое состоится 19 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Латвия
Главные тренеры
|Крэйг Рэмзи
|Харийс Витолиньш
История личных встреч
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|13.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|5 : 2
|07.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|3 : 1
|09.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 4-й тур
|3 : 5
|21.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Группа B. 3-й тур
|0 : 6
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 0
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 6
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 1
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 7
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|8 : 1
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|0 : 2
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|5
|14
| 2
1/4 финала
|Канада
|5
|14
| 3
1/4 финала
|Чехия
|5
|12
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|5
|7
|5
|Дания
|6
|6
|6
|Австрия
|5
|4
|7
|Норвегия
|5
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Германия
|6
|12
| 3
1/4 финала
|США
|5
|10
| 4
1/4 финала
|Словакия
|4
|8
|5
|Латвия
|5
|7
|6
|Франция
|4
|4
|7
|Казахстан
|5
|3
| 8
Зона вылета
|Польша
|6
|1