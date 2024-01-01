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Словакия - Латвия 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
19 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Словакия
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Латвия, которое состоится 19 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Латвия
Главные тренеры
Канада Крэйг Рэмзи
Латвия Харийс Витолиньш
История личных встреч
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия2 : 1Латвия
13.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Словакия5 : 2Латвия
07.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Латвия3 : 1Словакия
09.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 4-й тур Словакия3 : 5Латвия
21.02.2010 Олимпийские игры 2010 Группа B. 3-й тур Латвия0 : 6Словакия
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия4 : 0
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТСловакия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия6 : 2
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия4 : 6
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия4 : 1
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Латвия2 : 7
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 8 : 1Латвия
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 0 : 2Латвия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Латвия3 : 2 ОТ
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТЛатвия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария514
2
1/4 финала
Канада514
3
1/4 финала
Чехия512
4
1/4 финала
Финляндия57
5 Дания66
6 Австрия54
7 Норвегия53
8
Зона вылета
Великобритания40
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция515
2
1/4 финала
Германия612
3
1/4 финала
США510
4
1/4 финала
Словакия48
5 Латвия57
6 Франция44
7 Казахстан53
8
Зона вылета
Польша61

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