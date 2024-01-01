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Гран-при Италии смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2024. Этап 7

Арена: Международный автодром Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия)
Этап 7, Имола, Италия. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
19 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00)

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Великобритания Ландо Норрис McLaren
3 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
4 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
5 Австралия Оскар Пиастри McLaren
6 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
7 Япония Юки Цунода RB
8 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
9 Австралия Даниэль Риккардо RB
10 Германия Нико Хюлькенберг Haas
11 Мексика Серхио Перес Red Bull
12 Франция Эстебан Окон Alpine
13 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
14 Таиланд Александер Албон Williams
15 Франция Пьер Гасли Alpine
16 Финляндия Валттери Боттас Kick Sauber
17 Китай Гуаньюй Чжоу Kick Sauber
18 Дания Кевин Магнуссен Haas
19 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
20 США Логан Сарджент Williams
Турнирная таблица
Личный зачёт
Кубок конструкторов

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