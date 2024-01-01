Гран-при Италии смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2024. Этап 7
Арена: Международный автодром Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия)Этап 7, Имола, Италия. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
19 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00)
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Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Ландо Норрис
|McLaren
|3
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|4
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|5
|Оскар Пиастри
|McLaren
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|7
|Юки Цунода
|RB
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|9
|Даниэль Риккардо
|RB
|10
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|11
|Серхио Перес
|Red Bull
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|14
|Александер Албон
|Williams
|15
|Пьер Гасли
|Alpine
|16
|Валттери Боттас
|Kick Sauber
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Kick Sauber
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|19
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|20
|Логан Сарджент
|Williams
Турнирная таблица
Личный зачёт
Кубок конструкторов