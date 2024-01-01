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Пари Нижний Новгород - ЦСКА 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
20 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Пари Нижний Новгород
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - ЦСКА, которое состоится 20 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Сербия Саша Илич
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур ЦСКА8 : 1Пари Нижний Новгород
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур ЦСКА3 : 2Пари Нижний Новгород
05.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА0 : 1Пари Нижний Новгород
31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2ЦСКА
04.07.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 2Пари Нижний Новгород
26.03.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 0Пари Нижний Новгород
05.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур ЦСКА1 : 0Пари Нижний Новгород
27.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
19.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 1Пари Нижний Новгород
17.05.2024 Россия - МФЛ 10-й тур Пари Нижний Новгород4 : 0
12.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 6 : 1Пари Нижний Новгород
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
05.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур 5 : 0Пари Нижний Новгород
17.05.2024 Россия - МФЛ 10-й тур ЦСКА5 : 1
15.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) 0 : 0 5 : 4ЦСКА
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 0 : 1ЦСКА
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур 0 : 5ЦСКА
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур ЦСКА2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2956
2 Зенит2954
3 Краснодар2953
4 Локомотив М2950
5 Спартак М2949
6 Ростов2943
7 ЦСКА2842
8 Рубин2941
9 Крылья Советов2940
10 Ахмат2935
11 Урал2930
12 Оренбург2930
13 Факел2929
14 Пари Нижний Новгород2829
15
Зона вылета
Балтика2926
16
Зона вылета
Сочи2923

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