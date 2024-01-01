Пари Нижний Новгород - ЦСКА 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
20 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - ЦСКА, которое состоится 20 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Саша Илич
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|8 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|31.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|04.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|0 : 2
|26.03.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|05.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 0
|27.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|0 : 2
|19.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|6 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|5 : 0
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|5 : 1
|15.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|0 : 0 5 : 4
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 5
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|29
|56
|2
|Зенит
|29
|54
|3
|Краснодар
|29
|53
|4
|Локомотив М
|29
|50
|5
|Спартак М
|29
|49
|6
|Ростов
|29
|43
|7
|ЦСКА
|28
|42
|8
|Рубин
|29
|41
|9
|Крылья Советов
|29
|40
|10
|Ахмат
|29
|35
|11
|Урал
|29
|30
|12
|Оренбург
|29
|30
|13
|Факел
|29
|29
|14
|Пари Нижний Новгород
|28
|29
| 15
Зона вылета
|Балтика
|29
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|29
|23