Болонья - Ювентус 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
20 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Ювентус, которое состоится 20 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Ювентус
Турин
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|3
|зщ
|Стефан Пош
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|20
|пз
|Михел Эбишер
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Паоло Монтеро (и.о.)
История личных встреч
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|3 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 4
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|19.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|24.02.2019
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Серии A: «Болонья» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|67
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|36
|54
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|37
|46
|12
|Монца
|37
|45
|13
|Лечче
|37
|37
|14
|Кальяри
|37
|36
|15
|Фрозиноне
|37
|35
|16
|Верона
|36
|34
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|36
|16