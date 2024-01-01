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Болонья - Ювентус 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
20 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Болонья
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Ювентус, которое состоится 20 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Ювентус
Турин
28 Польша вр Лукаш Скорупски
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
3 Австрия зщ Стефан Пош
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
20 Швейцария пз Михел Эбишер
80 Италия пз Джованни Фаббьян
21 Дания пз Йенс Одгор
7 Италия нп Риккардо Орсолини
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Бразилия зщ Данило
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
22 США нп Тимоти Веа
9 Сербия нп Душан Влахович
7 Италия нп Федерико Кьеза
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Уругвай Паоло Монтеро (и.о.)
История личных встреч
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Ювентус1 : 1Болонья
30.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Болонья1 : 1Ювентус
02.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Ювентус3 : 0Болонья
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Ювентус1 : 1Болонья
18.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Болонья0 : 2Ювентус
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Болонья1 : 4Ювентус
24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Ювентус2 : 0Болонья
22.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Болонья0 : 2Ювентус
19.10.2019 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 1Болонья
24.02.2019 Италия - Серия А 25-й тур Болонья0 : 1Ювентус
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 0 : 2Болонья
03.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 0Болонья
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Болонья1 : 1
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 3Болонья
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Болонья0 : 0
15.05.2024 Кубок Италии Финал 0 : 1Ювентус
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Ювентус1 : 1
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 1Ювентус
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Ювентус0 : 0
23.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1Ювентус
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Серии A: «Болонья» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3667
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3654
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3746
12 Монца3745
13 Лечче3737
14 Кальяри3736
15 Фрозиноне3735
16 Верона3634
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3616

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