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СКА-Хабаровск - Алания 20 Мая прямая трансляция

Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
20 Мая 2024 года в 12:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
СКА-Хабаровск
Алания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Алания, которое состоится 20 Мая 2024 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
РоссияРоман Сергеевич Шаронов
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
История личных встреч
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турАлания2 : 1СКА-Хабаровск
06.05.2023Россия - Мелбет Первая лига30-й турСКА-Хабаровск0 : 0Алания
16.10.2022Россия - Мелбет Первая лига14-й турАлания4 : 1СКА-Хабаровск
19.03.2022ФНЛ - Первый дивизион28-й турСКА-Хабаровск2 : 0Алания
11.09.2021ФНЛ - Первый дивизион10-й турАлания3 : 1СКА-Хабаровск
15.05.2021ФНЛ - Первый дивизион42-й турСКА-Хабаровск1 : 2Алания
01.08.2020ФНЛ - Первый дивизион1-й турАлания2 : 4СКА-Хабаровск
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й тур1 : 0СКА-Хабаровск
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур2 : 1СКА-Хабаровск
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турСКА-Хабаровск0 : 0
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур0 : 1СКА-Хабаровск
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турСКА-Хабаровск2 : 1
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур0 : 0Алания
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турАлания1 : 2
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турАлания1 : 1
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур3 : 3Алания
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турАлания3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх3361
2
Повышение
Химки3260
3
Плей-офф за повышение
Акрон3256
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3252
5 Родина3352
6 Енисей3348
7 Шинник3247
8 Тюмень3245
9 Алания3243
10 Торпедо М3243
11 Нефтехимик3242
12 КАМАЗ3241
13 СКА-Хабаровск3241
14 Черноморец3335
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3231
17
Зона вылета
Волгарь3231
18
Зона вылета
Кубань3223

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