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Арсенал - Акрон 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
20 Мая 2024 года в 17:45 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Арсенал
Акрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Акрон, которое состоится 20 Мая 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Сторожук
РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
28.07.2023Россия - Мелбет Первая лига3-й турАкрон5 : 1Арсенал
20.11.2022Россия - Мелбет Первая лига19-й турАкрон0 : 0Арсенал
30.07.2022Россия - Мелбет Первая лига3-й турАрсенал1 : 1Акрон
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й тур1 : 1Арсенал
11.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турАрсенал1 : 0
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур1 : 1Арсенал
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турАрсенал3 : 3
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур0 : 0Арсенал
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й тур1 : 0Акрон
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турАкрон3 : 1
05.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур0 : 2Акрон
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 0Акрон
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турАкрон0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Первой лиги: «Арсенал» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 17:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх3361
2
Повышение
Химки3260
3
Плей-офф за повышение
Акрон3256
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3252
5 Родина3352
6 Енисей3348
7 Шинник3247
8 Тюмень3245
9 Алания3243
10 Торпедо М3243
11 Нефтехимик3242
12 КАМАЗ3241
13 СКА-Хабаровск3241
14 Черноморец3335
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3231
17
Зона вылета
Волгарь3231
18
Зона вылета
Кубань3223

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