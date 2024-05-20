Кубань - Химки 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
20 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Химки, которое состоится 20 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Химки
Химки
Главные тренеры
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|3 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 3
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|5 : 4
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Динамо Мх
|33
|61
| 2
Повышение
|Химки
|32
|60
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|32
|56
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|32
|52
|5
|Родина
|33
|52
|6
|Енисей
|33
|48
|7
|Шинник
|32
|47
|8
|Тюмень
|32
|45
|9
|Алания
|32
|43
|10
|Торпедо М
|32
|43
|11
|Нефтехимик
|32
|42
|12
|КАМАЗ
|32
|41
|13
|СКА-Хабаровск
|32
|41
|14
|Черноморец
|33
|35
|15
|Сокол
|32
|32
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|32
|31
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кубань
|32
|23