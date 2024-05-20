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Кубань - Химки 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
20 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Кубань
Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Химки, которое состоится 20 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Химки
Химки
Главные тренеры
РоссияРоберт Геннадьевич Евдокимов
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турХимки1 : 1Кубань
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й тур1 : 0Кубань
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур2 : 0Кубань
05.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турКубань0 : 2
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турКубань1 : 1
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур3 : 0Кубань
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур1 : 3Химки
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й тур1 : 0Химки
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турХимки5 : 4
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 2Химки
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турХимки1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх3361
2
Повышение
Химки3260
3
Плей-офф за повышение
Акрон3256
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3252
5 Родина3352
6 Енисей3348
7 Шинник3247
8 Тюмень3245
9 Алания3243
10 Торпедо М3243
11 Нефтехимик3242
12 КАМАЗ3241
13 СКА-Хабаровск3241
14 Черноморец3335
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3231
17
Зона вылета
Волгарь3231
18
Зона вылета
Кубань3223

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