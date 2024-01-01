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Торпедо М - Шинник 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
20 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
Торпедо М
Шинник

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Шинник, которое состоится 20 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
РоссияОлег Георгиевич Кононов
РоссияДмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турШинник1 : 1Торпедо М
15.05.2021ФНЛ - Первый дивизион42-й турТорпедо М0 : 1Шинник
26.08.2020Кубок России1/64 финалаТорпедо М1 : 2Шинник
02.08.2020ФНЛ - Первый дивизион1-й турШинник1 : 0Торпедо М
05.10.2019ФНЛ - Первый дивизион16-й турТорпедо М2 : 0Шинник
22.08.2018Кубок России1/32 финалаТорпедо М2 : 0Шинник
17.02.2014Кубок ФНЛГруппа B. 3-й турШинник1 : 2Торпедо М
10.11.2013ФНЛ - Первый дивизион23-й турТорпедо М1 : 0Шинник
28.07.2013ФНЛ - Первый дивизион5-й турШинник2 : 1Торпедо М
12.11.2012ФНЛ - Первый дивизион21-й турШинник3 : 2Торпедо М
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турТорпедо М1 : 0
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турТорпедо М0 : 0
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур1 : 2Торпедо М
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турТорпедо М1 : 2
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур1 : 1Торпедо М
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турШинник1 : 0
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турШинник2 : 1
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур1 : 1Шинник
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турШинник1 : 0
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур1 : 2Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх3361
2
Повышение
Химки3260
3
Плей-офф за повышение
Акрон3256
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3252
5 Родина3352
6 Енисей3348
7 Шинник3247
8 Тюмень3245
9 Алания3243
10 Торпедо М3243
11 Нефтехимик3242
12 КАМАЗ3241
13 СКА-Хабаровск3241
14 Черноморец3335
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3231
17
Зона вылета
Волгарь3231
18
Зона вылета
Кубань3223

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