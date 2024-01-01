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Сокол - Волгарь 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
20 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);
СоколВолгарь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Волгарь, которое состоится 20 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
БеларусьАлексей Анатольевич Бага
РоссияДенис Викторович Клюев
История личных встреч
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турВолгарь1 : 2Сокол
05.11.2016ФНЛ - Первый дивизион20-й турСокол0 : 0Волгарь
16.07.2016ФНЛ - Первый дивизион2-й турВолгарь2 : 1Сокол
10.05.2016ФНЛ - Первый дивизион36-й турСокол2 : 1Волгарь
25.10.2015ФНЛ - Первый дивизион18-й турВолгарь2 : 0Сокол
10.05.2015ФНЛ - Первый дивизион31-й турВолгарь1 : 1Сокол
19.10.2014ФНЛ - Первый дивизион15-й турСокол1 : 0Волгарь
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турСокол2 : 1
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турСокол0 : 0
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур5 : 4Сокол
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 0Сокол
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турСокол0 : 2
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турВолгарь1 : 0
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турВолгарь1 : 1
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур3 : 0Волгарь
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 1Волгарь
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турВолгарь1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх3361
2
Повышение
Химки3260
3
Плей-офф за повышение
Акрон3256
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3252
5 Родина3352
6 Енисей3348
7 Шинник3247
8 Тюмень3245
9 Алания3243
10 Торпедо М3243
11 Нефтехимик3242
12 КАМАЗ3241
13 СКА-Хабаровск3241
14 Черноморец3335
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3231
17
Зона вылета
Волгарь3231
18
Зона вылета
Кубань3223

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