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Тюмень - КАМАЗ 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
20 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Тюмень
КАМАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - КАМАЗ, которое состоится 20 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур КАМАЗ2 : 1Тюмень
16.04.2021 ПФЛ - Группа 4 19-й тур КАМАЗ3 : 0Тюмень
08.10.2020 ПФЛ - Группа 4 10-й тур Тюмень1 : 0КАМАЗ
16.07.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 1-й тур Тюмень3 : 2КАМАЗ
25.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур КАМАЗ0 : 1Тюмень
03.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Тюмень1 : 0КАМАЗ
24.05.2014 Второй дивизион - Урал-Поволжье 25-й тур Тюмень6 : 1КАМАЗ
04.10.2013 Второй дивизион - Урал-Поволжье 14-й тур КАМАЗ2 : 3Тюмень
07.08.2013 Второй дивизион - Урал-Поволжье 4-й тур Тюмень1 : 0КАМАЗ
09.05.2013 Второй дивизион - Урал-Поволжье 26-й тур КАМАЗ1 : 2Тюмень
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Тюмень1 : 0
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 1Тюмень
05.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Тюмень0 : 2
30.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур 1 : 1Тюмень
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Тюмень1 : 1
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур КАМАЗ1 : 3
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур КАМАЗ1 : 1
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 0 : 0КАМАЗ
28.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур КАМАЗ1 : 0
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 1 : 0КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх3361
2
Повышение
Химки3260
3
Плей-офф за повышение
Акрон3256
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3252
5 Родина3352
6 Енисей3348
7 Шинник3247
8 Тюмень3245
9 Алания3243
10 Торпедо М3243
11 Нефтехимик3242
12 КАМАЗ3241
13 СКА-Хабаровск3241
14 Черноморец3335
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3231
17
Зона вылета
Волгарь3231
18
Зона вылета
Кубань3223

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