Великобритания - Норвегия 20 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Великобритания - Норвегия, которое состоится 20 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Великобритания Норвегия Главные тренеры Питер Рассел Тобиас Юханссон

История личных встреч 15.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 4 : 3 Б 18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 4 : 1 17.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 4 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 0 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 8 : 0 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 4 19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 4 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 4 : 1 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 2 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 4 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 6