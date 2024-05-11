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Великобритания - Норвегия 20 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
20 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Великобритания
Норвегия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Великобритания - Норвегия, которое состоится 20 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Великобритания
Норвегия
Главные тренеры
ШотландияПитер Рассел
ШвецияТобиас Юханссон
История личных встреч
15.05.2022ЧМ-2022Группа BНорвегия4 : 3 БВеликобритания
18.05.2024ЧМ-2024Группа A4 : 1Великобритания
17.05.2024ЧМ-2024Группа AВеликобритания3 : 4
15.05.2024ЧМ-2024Группа A3 : 0Великобритания
12.05.2024ЧМ-2024Группа A8 : 0Великобритания
11.05.2024ЧМ-2024Группа AВеликобритания2 : 4
19.05.2024ЧМ-2024Группа AНорвегия1 : 4
16.05.2024ЧМ-2024Группа A4 : 1Норвегия
14.05.2024ЧМ-2024Группа A0 : 2Норвегия
13.05.2024ЧМ-2024Группа AНорвегия1 : 4
11.05.2024ЧМ-2024Группа AНорвегия3 : 6
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада617
2
1/4 финала
Чехия615
3
1/4 финала
Швейцария614
4
1/4 финала
Австрия67
5 Финляндия57
6 Дания66
7 Норвегия63
8
Зона вылета
Великобритания50
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция515
2
1/4 финала
США613
3
1/4 финала
Германия612
4
1/4 финала
Словакия612
5 Латвия69
6 Франция54
7 Казахстан63
8
Зона вылета
Польша61

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