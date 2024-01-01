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Швеция - Франция 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
20 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Швеция
Франция

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Франция, которое состоится 20 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Франция
Главные тренеры
ШвецияСэм Халлам
ФранцияФилипп Бозон
История личных встреч
20.05.2023ЧМ-2023Группа AШвеция4 : 0Франция
07.05.2018ЧМ-2018Группа AШвеция4 : 0Франция
11.05.2015ЧМ-2015Группа A. 7-й турШвеция4 : 2Франция
15.05.2014ЧМ-2014Группа A. 4-й турШвеция2 : 1Франция
06.05.2011ЧМ-2011Группа F. 1-й турШвеция4 : 0Франция
11.05.2010ЧМ-2010Группа C. 2-й турШвеция3 : 2Франция
04.05.2009ЧМ-2009Группа Е. 3-й турШвеция6 : 3Франция
06.05.2008ЧМ-2008Группа A. 2-й турШвеция9 : 0Франция
18.05.2024ЧМ-2024Группа B2 : 7Швеция
16.05.2024ЧМ-2024Группа B1 : 3Швеция
13.05.2024ЧМ-2024Группа B1 : 6Швеция
12.05.2024ЧМ-2024Группа BШвеция5 : 1
10.05.2024ЧМ-2024Группа BШвеция5 : 2
18.05.2024ЧМ-2024Группа BФранция2 : 4
16.05.2024ЧМ-2024Группа B5 : 0Франция
14.05.2024ЧМ-2024Группа B2 : 4Франция
12.05.2024ЧМ-2024Группа B3 : 2 ОТФранция
11.05.2024ЧМ-2024Группа BФранция1 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада617
2
1/4 финала
Чехия615
3
1/4 финала
Швейцария614
4
1/4 финала
Австрия67
5 Финляндия57
6 Дания66
7 Норвегия63
8
Зона вылета
Великобритания50
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция515
2
1/4 финала
США613
3
1/4 финала
Германия612
4
1/4 финала
Словакия612
5 Латвия69
6 Франция54
7 Казахстан63
8
Зона вылета
Польша61

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