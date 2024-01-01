Швеция - Франция 20 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Франция, которое состоится 20 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Швеция Франция Главные тренеры Сэм Халлам Филипп Бозон

История личных встреч 20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 0 07.05.2018 ЧМ-2018 Группа A 4 : 0 11.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 7-й тур 4 : 2 15.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 4-й тур 2 : 1 06.05.2011 ЧМ-2011 Группа F. 1-й тур 4 : 0 11.05.2010 ЧМ-2010 Группа C. 2-й тур 3 : 2 04.05.2009 ЧМ-2009 Группа Е. 3-й тур 6 : 3 06.05.2008 ЧМ-2008 Группа A. 2-й тур 9 : 0 18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 7 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 6 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 1 10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 2 18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 4 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 0 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 4 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 3 : 2 ОТ 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3