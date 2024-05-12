Казахстан - Польша 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
20 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Польша, которое состоится 20 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Польша
Главные тренеры
|Галым Баубекович Мамбеталиев
|Роберт Калабер
История личных встреч
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|10 : 1
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|8 : 2
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 3
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|0 : 2
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 2
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 4
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 0
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 4
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Польша. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|6
|17
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|6
|14
| 4
1/4 финала
|Австрия
|6
|7
|5
|Финляндия
|5
|7
|6
|Дания
|6
|6
|7
|Норвегия
|6
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|5
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|5
|15
| 2
1/4 финала
|США
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Германия
|6
|12
| 4
1/4 финала
|Словакия
|6
|12
|5
|Латвия
|6
|9
|6
|Франция
|5
|4
|7
|Казахстан
|6
|3
| 8
Зона вылета
|Польша
|6
|1