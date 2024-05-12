04:12 ()
Свернуть список

Казахстан - Польша 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
20 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Казахстан
Польша

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Польша, которое состоится 20 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Польша
Главные тренеры
КазахстанГалым Баубекович Мамбеталиев
СловакияРоберт Калабер
История личных встреч
19.05.2024ЧМ-2024Группа B10 : 1Казахстан
17.05.2024ЧМ-2024Группа B8 : 2Казахстан
16.05.2024ЧМ-2024Группа BКазахстан1 : 3
14.05.2024ЧМ-2024Группа BКазахстан0 : 2
12.05.2024ЧМ-2024Группа B6 : 2Казахстан
18.05.2024ЧМ-2024Группа B4 : 2Польша
17.05.2024ЧМ-2024Группа BПольша1 : 4
15.05.2024ЧМ-2024Группа B4 : 0Польша
14.05.2024ЧМ-2024Группа BПольша2 : 4
12.05.2024ЧМ-2024Группа B5 : 1Польша
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Польша. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада617
2
1/4 финала
Чехия615
3
1/4 финала
Швейцария614
4
1/4 финала
Австрия67
5 Финляндия57
6 Дания66
7 Норвегия63
8
Зона вылета
Великобритания50
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция515
2
1/4 финала
США613
3
1/4 финала
Германия612
4
1/4 финала
Словакия612
5 Латвия69
6 Франция54
7 Казахстан63
8
Зона вылета
Польша61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close