Казахстан - Польша 20 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Польша, которое состоится 20 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Казахстан Польша Главные тренеры Галым Баубекович Мамбеталиев Роберт Калабер

История личных встреч 19.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 10 : 1 17.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 8 : 2 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 0 : 2 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 2 18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 2 17.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 4 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 0 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 4 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 1

Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Польша. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.