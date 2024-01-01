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Финляндия - Дания 20 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
20 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Финляндия
Дания

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Дания, которое состоится 20 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Дания
Главные тренеры
ФинляндияЮкка Ялонен
ШвецияМикаэль Кринц-Гат
История личных встреч
23.05.2023ЧМ-2023Группа AФинляндия7 : 1Дания
16.05.2019ЧМ-2019Группа AФинляндия3 : 1Дания
09.05.2018ЧМ-2018Группа BФинляндия2 : 3Дания
19.05.2016ЧМ-20161/4 финалаФинляндия5 : 1Дания
03.05.2015ЧМ-2015Группа B. 2-й турДания0 : 3Финляндия
30.04.2011ЧМ-2011Группа D. 1-й турФинляндия5 : 1Дания
08.05.2010ЧМ-2010Группа D. 1-й турФинляндия1 : 4Дания
27.04.2009ЧМ-2009Группа D. 2-й турФинляндия5 : 1Дания
29.04.2007ЧМ-2007Группа D. 2-й турФинляндия6 : 2Дания
18.05.2024ЧМ-2024Группа A5 : 3Финляндия
16.05.2024ЧМ-2024Группа AФинляндия2 : 3
13.05.2024ЧМ-2024Группа A1 : 4Финляндия
12.05.2024ЧМ-2024Группа AФинляндия8 : 0
10.05.2024ЧМ-2024Группа A1 : 0 БФинляндия
18.05.2024ЧМ-2024Группа AДания0 : 8
17.05.2024ЧМ-2024Группа A3 : 4Дания
15.05.2024ЧМ-2024Группа A7 : 4Дания
14.05.2024ЧМ-2024Группа AДания0 : 2
12.05.2024ЧМ-2024Группа AДания1 : 5
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада617
2
1/4 финала
Чехия615
3
1/4 финала
Швейцария614
4
1/4 финала
Австрия67
5 Финляндия57
6 Дания66
7 Норвегия63
8
Зона вылета
Великобритания50
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция515
2
1/4 финала
США613
3
1/4 финала
Германия612
4
1/4 финала
Словакия612
5 Латвия69
6 Франция54
7 Казахстан63
8
Зона вылета
Польша61

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