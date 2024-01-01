Финляндия - Дания 20 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Дания, которое состоится 20 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Финляндия Дания Главные тренеры Юкка Ялонен Микаэль Кринц-Гат

История личных встреч 23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 7 : 1 16.05.2019 ЧМ-2019 Группа A 3 : 1 09.05.2018 ЧМ-2018 Группа B 2 : 3 19.05.2016 ЧМ-2016 1/4 финала 5 : 1 03.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 2-й тур 0 : 3 30.04.2011 ЧМ-2011 Группа D. 1-й тур 5 : 1 08.05.2010 ЧМ-2010 Группа D. 1-й тур 1 : 4 27.04.2009 ЧМ-2009 Группа D. 2-й тур 5 : 1 29.04.2007 ЧМ-2007 Группа D. 2-й тур 6 : 2 18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 3 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 3 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 4 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 8 : 0 10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 0 Б 18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 8 17.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 4 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 7 : 4 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 2 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5