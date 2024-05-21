Ислочь - Минск 21 Мая прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
21 Мая 2024 года в 16:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Минск, которое состоится 21 Мая 2024 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Минск
Минск
История личных встреч
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|10.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 5
|01.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|27.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|06.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|06.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 4
|12.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|16.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|9
|21
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|9
|20
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|9
|19
|4
|Динамо Мн
|9
|19
|5
|Славия-Мозырь
|9
|16
|6
|Витебск
|9
|14
|7
|Гомель
|9
|13
|8
|БАТЭ
|9
|12
|9
|Арсенал
|9
|11
|10
|Ислочь
|9
|10
|11
|Сморгонь
|9
|10
|12
|Нафтан
|9
|8
|13
|Днепр М
|9
|7
|14
|Слуцк
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Минск
|9
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|9
|-16