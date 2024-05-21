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Ислочь - Минск 21 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
21 Мая 2024 года в 16:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Ислочь
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Минск, которое состоится 21 Мая 2024 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Минск
Минск
История личных встреч
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Минск2 : 1Ислочь
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Ислочь0 : 0Минск
10.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск1 : 5Ислочь
01.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0Минск
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Минск1 : 0Ислочь
27.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 1Минск
06.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 0Минск
06.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Минск1 : 1Ислочь
06.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Ислочь3 : 4Минск
12.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Минск0 : 1Ислочь
16.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 1Ислочь
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 1
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1 ДВИслочь
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Ислочь
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Минск1 : 2
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 1Минск
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск1 : 2
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Минск
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман921
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ920
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест919
4 Динамо Мн919
5 Славия-Мозырь916
6 Витебск914
7 Гомель913
8 БАТЭ912
9 Арсенал911
10 Ислочь910
11 Сморгонь910
12 Нафтан98
13 Днепр М97
14 Слуцк97
15
Зона вылета
Минск93
16
Зона вылета
Шахтёр С9-16

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