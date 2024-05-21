Слуцк - Неман 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
21 Мая 2024 года в 18:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Неман, которое состоится 21 Мая 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Неман
Гродно
История личных встреч
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 0
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|12.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|24.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|19.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|13.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|17.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 4
|11.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 3
|16.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|9
|21
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|9
|20
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|9
|19
|4
|Динамо Мн
|9
|19
|5
|Славия-Мозырь
|9
|16
|6
|Витебск
|9
|14
|7
|Гомель
|9
|13
|8
|БАТЭ
|9
|12
|9
|Арсенал
|9
|11
|10
|Ислочь
|9
|10
|11
|Сморгонь
|9
|10
|12
|Нафтан
|9
|8
|13
|Днепр М
|9
|7
|14
|Слуцк
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Минск
|9
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|9
|-16