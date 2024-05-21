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Слуцк - Неман 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
21 Мая 2024 года в 18:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Слуцк
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Неман, которое состоится 21 Мая 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Неман
Гродно
История личных встреч
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Неман2 : 0Слуцк
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк0 : 2Неман
12.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 0Неман
24.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
21.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк1 : 1Неман
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Неман1 : 0Слуцк
19.06.2020 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Слуцк0 : 1Неман
01.12.2019 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Слуцк2 : 1Неман
13.07.2019 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Неман0 : 0Слуцк
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Слуцк1 : 4
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 0Слуцк
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 0
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 2Слуцк
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Слуцк1 : 3
16.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Неман1 : 0
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Неман
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Неман2 : 0
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман1 : 0
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман921
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ920
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест919
4 Динамо Мн919
5 Славия-Мозырь916
6 Витебск914
7 Гомель913
8 БАТЭ912
9 Арсенал911
10 Ислочь910
11 Сморгонь910
12 Нафтан98
13 Днепр М97
14 Слуцк97
15
Зона вылета
Минск93
16
Зона вылета
Шахтёр С9-16

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