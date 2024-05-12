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Австрия - Великобритания 21 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
21 Мая 2024 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Австрия
Великобритания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Великобритания, которое состоится 21 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Великобритания
Главные тренеры
Швейцария Роджер Бадер
Шотландия Питер Рассел
История личных встреч
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия5 : 3Великобритания
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 4Австрия
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 4 : 0Австрия
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 3Австрия
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 7 : 6 ОТАвстрия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Австрия5 : 6
20.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Великобритания2 : 5
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 4 : 1Великобритания
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Великобритания3 : 4
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 0Великобритания
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 8 : 0Великобритания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада617
2
1/4 финала
Чехия615
3
1/4 финала
Швейцария614
4
1/4 финала
Финляндия610
5 Австрия67
6 Норвегия76
7 Дания76
8
Зона вылета
Великобритания60
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция618
2
1/4 финала
США613
3
1/4 финала
Германия612
4
1/4 финала
Словакия612
5 Латвия69
6 Казахстан76
7 Франция64
8
Зона вылета
Польша71

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