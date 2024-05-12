Австрия - Великобритания 21 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
21 Мая 2024 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Великобритания, которое состоится 21 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Великобритания
Главные тренеры
|Роджер Бадер
|Питер Рассел
История личных встреч
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|5 : 3
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 4
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 0
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|7 : 6 ОТ
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 6
|20.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 5
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 1
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 4
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 0
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|8 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|6
|17
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|6
|14
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|6
|10
|5
|Австрия
|6
|7
|6
|Норвегия
|7
|6
|7
|Дания
|7
|6
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|6
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|6
|18
| 2
1/4 финала
|США
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Германия
|6
|12
| 4
1/4 финала
|Словакия
|6
|12
|5
|Латвия
|6
|9
|6
|Казахстан
|7
|6
|7
|Франция
|6
|4
| 8
Зона вылета
|Польша
|7
|1