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Франция - Германия 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
21 Мая 2024 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Франция
Германия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Германия, которое состоится 21 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Германия
Главные тренеры
Франция Филипп Бозон
Германия Харольд Крайс
История личных встреч
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия5 : 0Франция
16.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Франция2 : 3Германия
14.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Германия4 : 1Франция
07.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 1-й тур Франция3 : 2 БГермания
02.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 1-й тур Франция1 : 2Германия
14.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 7-й тур Франция2 : 3 ОТГермания
28.04.2009 ЧМ-2009 Группа B. 3-й тур Франция2 : 1Германия
20.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 3 : 1Франция
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Франция2 : 4
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 0Франция
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 4Франция
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 3 : 2 ОТФранция
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Германия4 : 2
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Германия8 : 2
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Германия8 : 1
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Германия1 : 6
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 1Германия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада617
2
1/4 финала
Чехия615
3
1/4 финала
Швейцария614
4
1/4 финала
Финляндия610
5 Австрия67
6 Норвегия76
7 Дания76
8
Зона вылета
Великобритания60
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция618
2
1/4 финала
США613
3
1/4 финала
Германия612
4
1/4 финала
Словакия612
5 Латвия69
6 Казахстан76
7 Франция64
8
Зона вылета
Польша71

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