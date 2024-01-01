Франция - Германия 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
21 Мая 2024 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Германия, которое состоится 21 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Германия
Главные тренеры
|Филипп Бозон
|Харольд Крайс
История личных встреч
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|16.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|2 : 3
|14.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|4 : 1
|07.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2 Б
|02.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 1-й тур
|1 : 2
|14.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 7-й тур
|2 : 3 ОТ
|28.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|20.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 1
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 4
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 0
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 4
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 2
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|8 : 2
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|8 : 1
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 6
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|6
|17
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|6
|14
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|6
|10
|5
|Австрия
|6
|7
|6
|Норвегия
|7
|6
|7
|Дания
|7
|6
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|6
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|6
|18
| 2
1/4 финала
|США
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Германия
|6
|12
| 4
1/4 финала
|Словакия
|6
|12
|5
|Латвия
|6
|9
|6
|Казахстан
|7
|6
|7
|Франция
|6
|4
| 8
Зона вылета
|Польша
|7
|1