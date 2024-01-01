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Канада - Чехия 21 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
21 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Канада
Чехия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Чехия, которое состоится 21 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Чехия
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Чехия Радим Рулик
История личных встреч
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада3 : 1Чехия
28.05.2022 ЧМ-2022 1/2 финала Канада6 : 1Чехия
25.05.2019 ЧМ-2019 1/2 финала Канада5 : 1Чехия
24.02.2018 Олимпийские игры 2018 За 3-е место Чехия4 : 6Канада
17.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа A. 2-й тур Канада2 : 3 БЧехия
15.12.2017 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Чехия4 : 1Канада
05.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Чехия1 : 4Канада
18.09.2016 Кубок Мира Группа A Канада6 : 0Чехия
16.05.2015 ЧМ-2015 1/2 финала Канада2 : 0Чехия
04.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 3-й тур Канада6 : 3Чехия
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 3Канада
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада5 : 3
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада4 : 1
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада7 : 6 ОТ
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5Канада
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия4 : 1
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия4 : 0
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия7 : 4
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 1 БЧехия
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 6Чехия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Чехия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада617
2
1/4 финала
Чехия615
3
1/4 финала
Швейцария614
4
1/4 финала
Финляндия610
5 Австрия67
6 Норвегия76
7 Дания76
8
Зона вылета
Великобритания60
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция618
2
1/4 финала
США613
3
1/4 финала
Германия612
4
1/4 финала
Словакия612
5 Латвия69
6 Казахстан76
7 Франция64
8
Зона вылета
Польша71

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