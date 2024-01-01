Латвия - США 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
21 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - США, которое состоится 21 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
США
Главные тренеры
|Харийс Витолиньш
|Джон Хайнс
История личных встреч
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|За 3-е место
|3 : 4 ОТ
|13.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|4 : 1
|27.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|4 : 2
|10.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|13.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|3 : 5
|15.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. 4-й тур
|5 : 6
|13.12.2013
|Универсиада
|Группа A. 2-й тур
|2 : 3 ОТ
|05.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 2-й тур
|1 : 4
|25.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа C. 1-й тур
|4 : 2
|03.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 3 Б
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 7
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|8 : 1
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|0 : 2
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|10 : 1
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 4
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 0
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Латвия — США. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|6
|17
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|6
|14
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|6
|10
|5
|Австрия
|6
|7
|6
|Норвегия
|7
|6
|7
|Дания
|7
|6
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|6
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|6
|18
| 2
1/4 финала
|США
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Германия
|6
|12
| 4
1/4 финала
|Словакия
|6
|12
|5
|Латвия
|6
|9
|6
|Казахстан
|7
|6
|7
|Франция
|6
|4
| 8
Зона вылета
|Польша
|7
|1