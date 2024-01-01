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Латвия - США 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
21 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Латвия
США

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - США, которое состоится 21 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
США
Главные тренеры
Латвия Харийс Витолиньш
США Джон Хайнс
История личных встреч
28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место США3 : 4 ОТЛатвия
13.05.2022 ЧМ-2022 Группа B США4 : 1Латвия
27.05.2021 ЧМ-2021 Группа B США4 : 2Латвия
10.05.2018 ЧМ-2018 Группа B США3 : 2 ОТЛатвия
13.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Латвия3 : 5США
15.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 4-й тур США5 : 6Латвия
13.12.2013 Универсиада Группа A. 2-й тур Латвия2 : 3 ОТСША
05.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 2-й тур Латвия1 : 4США
25.04.2009 ЧМ-2009 Группа C. 1-й тур США4 : 2Латвия
03.05.2008 ЧМ-2008 Группа B. 1-й тур США4 : 0Латвия
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 3 БЛатвия
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Латвия2 : 7
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 8 : 1Латвия
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 0 : 2Латвия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Латвия3 : 2 ОТ
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США10 : 1
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 4США
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США5 : 0
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США4 : 5 ОТ
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США6 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Латвия — США. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада617
2
1/4 финала
Чехия615
3
1/4 финала
Швейцария614
4
1/4 финала
Финляндия610
5 Австрия67
6 Норвегия76
7 Дания76
8
Зона вылета
Великобритания60
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция618
2
1/4 финала
США613
3
1/4 финала
Германия612
4
1/4 финала
Словакия612
5 Латвия69
6 Казахстан76
7 Франция64
8
Зона вылета
Польша71

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