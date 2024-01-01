Швеция - Словакия 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
21 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Словакия, которое состоится 21 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Словакия
Главные тренеры
|Сэм Халлам
|Крэйг Рэмзи
История личных встреч
|19.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|За 3-е место
|0 : 4
|11.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|4 : 1
|30.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|3 : 1
|12.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|16.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|4 : 2
|16.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 5-й тур
|3 : 1
|25.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|1/4 финала
|3 : 4
|09.05.2007
|ЧМ-2007
|1/4 финала
|7 : 4
|20.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 1
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 7
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 3
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 6
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 1
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 3 Б
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 4
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 0
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|6
|17
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|6
|14
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|6
|10
|5
|Австрия
|6
|7
|6
|Норвегия
|7
|6
|7
|Дания
|7
|6
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|6
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|6
|18
| 2
1/4 финала
|США
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Германия
|6
|12
| 4
1/4 финала
|Словакия
|6
|12
|5
|Латвия
|6
|9
|6
|Казахстан
|7
|6
|7
|Франция
|6
|4
| 8
Зона вылета
|Польша
|7
|1