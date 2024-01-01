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Швеция - Словакия 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
21 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Швеция
Словакия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Словакия, которое состоится 21 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Словакия
Главные тренеры
Швеция Сэм Халлам
Канада Крэйг Рэмзи
История личных встреч
19.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) За 3-е место Швеция0 : 4Словакия
11.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Швеция4 : 1Словакия
30.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Швеция3 : 1Словакия
12.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Словакия3 : 4 ОТШвеция
16.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Швеция4 : 2Словакия
16.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 5-й тур Швеция3 : 1Словакия
25.02.2010 Олимпийские игры 2010 1/4 финала Швеция3 : 4Словакия
09.05.2007 ЧМ-2007 1/4 финала Швеция7 : 4Словакия
20.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция3 : 1
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 7Швеция
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3Швеция
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 6Швеция
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция5 : 1
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия2 : 3 Б
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 4Словакия
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия4 : 0
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТСловакия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия6 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада617
2
1/4 финала
Чехия615
3
1/4 финала
Швейцария614
4
1/4 финала
Финляндия610
5 Австрия67
6 Норвегия76
7 Дания76
8
Зона вылета
Великобритания60
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция618
2
1/4 финала
США613
3
1/4 финала
Германия612
4
1/4 финала
Словакия612
5 Латвия69
6 Казахстан76
7 Франция64
8
Зона вылета
Польша71

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