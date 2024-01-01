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Финляндия - Швейцария 21 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
21 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Финляндия
Швейцария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швейцария, которое состоится 21 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Швейцария
Главные тренеры
Финляндия Юкка Ялонен
Швейцария Патрик Фишер
История личных встреч
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария1 : 3Финляндия
08.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия4 : 2Швейцария
17.12.2023 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария3 : 4 ОТФинляндия
09.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швейцария0 : 4Финляндия
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария2 : 1Финляндия
09.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария5 : 6 БФинляндия
18.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария1 : 4Финляндия
10.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швейцария3 : 2 БФинляндия
05.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия2 : 3Швейцария
16.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) 1/4 финала Финляндия5 : 1Швейцария
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 3Финляндия
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Финляндия2 : 3
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 4Финляндия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Финляндия8 : 0
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 0 БФинляндия
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 3
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 8Швейцария
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария3 : 0
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 1 Б
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 6Швейцария
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Финляндия — Швейцария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада617
2
1/4 финала
Чехия615
3
1/4 финала
Швейцария614
4
1/4 финала
Финляндия610
5 Австрия67
6 Норвегия76
7 Дания76
8
Зона вылета
Великобритания60
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция618
2
1/4 финала
США613
3
1/4 финала
Германия612
4
1/4 финала
Словакия612
5 Латвия69
6 Казахстан76
7 Франция64
8
Зона вылета
Польша71

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