Финляндия - Швейцария 21 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
21 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швейцария, которое состоится 21 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Швейцария
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Патрик Фишер
История личных встреч
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 3
|08.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|4 : 2
|17.12.2023
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 4 ОТ
|09.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|0 : 4
|06.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 1
|09.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|5 : 6 Б
|18.12.2022
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|1 : 4
|10.11.2022
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 2 Б
|05.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|2 : 3
|16.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|1/4 финала
|5 : 1
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 3
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 4
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|8 : 0
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 0 Б
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 8
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 0
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 1 Б
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 6
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Финляндия — Швейцария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|6
|17
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|6
|14
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|6
|10
|5
|Австрия
|6
|7
|6
|Норвегия
|7
|6
|7
|Дания
|7
|6
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|6
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|6
|18
| 2
1/4 финала
|США
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Германия
|6
|12
| 4
1/4 финала
|Словакия
|6
|12
|5
|Латвия
|6
|9
|6
|Казахстан
|7
|6
|7
|Франция
|6
|4
| 8
Зона вылета
|Польша
|7
|1