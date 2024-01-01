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Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
21 Мая 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 7-й матч
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 21 Мая 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
19.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Эдмонтон Ойлерз5 : 1Ванкувер Кэнакс
17.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Ванкувер Кэнакс3 : 2Эдмонтон Ойлерз
15.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 2Ванкувер Кэнакс
13.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 4Ванкувер Кэнакс
11.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
09.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Ванкувер Кэнакс5 : 4Эдмонтон Ойлерз
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 3Ванкувер Кэнакс
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Эдмонтон Ойлерз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4Ванкувер Кэнакс
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс8 : 1Эдмонтон Ойлерз
19.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Эдмонтон Ойлерз5 : 1Ванкувер Кэнакс
17.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Ванкувер Кэнакс3 : 2Эдмонтон Ойлерз
15.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 2Ванкувер Кэнакс
13.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 4Ванкувер Кэнакс
11.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
19.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Эдмонтон Ойлерз5 : 1Ванкувер Кэнакс
17.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Ванкувер Кэнакс3 : 2Эдмонтон Ойлерз
15.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 2Ванкувер Кэнакс
13.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 4Ванкувер Кэнакс
11.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
Текстовая трансляция
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0'
Никита Задоров прошёл через поток злости, насмешек и издевательств, а теперь тащит «Ванкувер» к Кубку Стэнли и переигрывает Макдэвида.Ещё в сентябре 2023 года Задоров стал самым ненавидимым российским хоккеистом на своей родине Задорова ненавидят на родине. Но прямо сейчас он — лучший русский защитник в мире 0'Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер пропустит седьмую игру серии с «Эдмонтоном» из-за проблем со свёртываемостью крови.Проблема свёртывания крови была отмечена как неопасная для жизни Лучший снайпер «Ванкувера» в текущем плей-офф не примет участия в 7-м матче с «Эдмонтоном» 0'У лучшего хоккеиста планеты в шестом матче серии была возможность всё исправить, и Макдэвид вновь провёл выдающуюся встречу. И помог «Эдмонтону» впервые в этом противостоянии одержать крупную победу.Макдэвид оформил ассистентский хет-трик, Драйзайтль продлил суперсерию с очками Звёзды «Эдмонтона» доминируют в плей-офф НХЛ! «Ванкувер» разорван, но впереди седьмая игра 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции: «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 2 : 1 ОТ
4
3
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
4
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 1
4
3
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
4 : 3 4 : 3 ОТ 2 : 3 ОТ 4 : 3 1 : 4 3 : 5
4
2
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
1 : 5 6 : 1 2 : 6 2 : 3 1 : 2 1 : 2
4
2
1/2 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
3 : 4 ОТ 5 : 3 1 : 4 1 : 5 3 : 5 1 : 2 ОТ
4
2
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
5 : 4 3 : 4 ОТ 3 : 4 3 : 2 3 : 2 5 : 1 21.05
3
3
Финал - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
23.0525.0526.0529.0531.0502.0604.06
0
0
Финал - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
24.05
0
0

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