Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
21 Мая 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 7-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 21 Мая 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Крис Ноблох
История личных встреч
|19.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|5 : 1
|17.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|3 : 2
|15.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 2
|13.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|3 : 4
|11.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 2-й матч
|3 : 4 ОТ
|09.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 1-й матч
|5 : 4
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|19.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|5 : 1
|17.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|3 : 2
|15.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 2
|13.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|3 : 4
|11.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 2-й матч
|3 : 4 ОТ
|19.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|5 : 1
|17.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|3 : 2
|15.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 2
|13.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|3 : 4
|11.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 2-й матч
|3 : 4 ОТ
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|5 : 3
|2 : 3
|3 : 2 ОТ
|6 : 3
4
1
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|2 : 3
|2 : 4
|1 : 3
|1 : 2 ОТ
|2 : 1
|2 : 1 ОТ
4
3
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|3 : 2 ОТ
|3 : 5
|6 : 3
|6 : 1
4
1
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|4 : 3
|1 : 3
|2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|2 : 5
|6 : 2
|5 : 1
|3 : 6
1
4
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|1 : 4
|1 : 2
|3 : 4 ОТ
|1 : 2
|0 : 1
4
2
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|3 : 4
|1 : 3
|2 : 3 ОТ
|2 : 4
|3 : 2
|2 : 0
|2 : 1
4
3
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|7 : 4
|4 : 5 ОТ
|1 : 6
|0 : 1
|4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
|4 : 3
|4 : 3 ОТ
|2 : 3 ОТ
|4 : 3
|1 : 4
|3 : 5
4
2
| Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
|1 : 5
|6 : 1
|2 : 6
|2 : 3
|1 : 2
|1 : 2
4
2
1/2 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
|3 : 4 ОТ
|5 : 3
|1 : 4
|1 : 5
|3 : 5
|1 : 2 ОТ
4
2
| Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
|5 : 4
|3 : 4 ОТ
|3 : 4
|3 : 2
|3 : 2
|5 : 1
|21.05
3
3
Финал - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
|23.05
|25.05
|26.05
|29.05
|31.05
|02.06
|04.06
0
0
Финал - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Старз
|24.05
0
0