Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз 21 Мая прямая трансляция

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Никита Задоров прошёл через поток злости, насмешек и издевательств, а теперь тащит «Ванкувер» к Кубку Стэнли и переигрывает Макдэвида.Ещё в сентябре 2023 года Задоров стал самым ненавидимым российским хоккеистом на своей родине Задорова ненавидят на родине. Но прямо сейчас он — лучший русский защитник в мире 0'Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер пропустит седьмую игру серии с «Эдмонтоном» из-за проблем со свёртываемостью крови.Проблема свёртывания крови была отмечена как неопасная для жизни Лучший снайпер «Ванкувера» в текущем плей-офф не примет участия в 7-м матче с «Эдмонтоном» 0'У лучшего хоккеиста планеты в шестом матче серии была возможность всё исправить, и Макдэвид вновь провёл выдающуюся встречу. И помог «Эдмонтону» впервые в этом противостоянии одержать крупную победу.Макдэвид оформил ассистентский хет-трик, Драйзайтль продлил суперсерию с очками Звёзды «Эдмонтона» доминируют в плей-офф НХЛ! «Ванкувер» разорван, но впереди седьмая игра 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции: «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.