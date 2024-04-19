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Эр-Рияд - Аль-Наср 23 Мая прямая трансляция

23 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 33-й тур
Эр-Рияд
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эр-Рияд - Аль-Наср, которое состоится 23 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Бразилия Одаир Эллманн
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур Аль-Наср4 : 1Эр-Рияд
18.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур 1 : 1Эр-Рияд
09.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур Эр-Рияд0 : 0
02.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур 2 : 2Эр-Рияд
25.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур Эр-Рияд2 : 1
19.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Эр-Рияд1 : 2
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1
09.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур 2 : 3Аль-Наср
04.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур Аль-Наср6 : 0
27.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур 0 : 1Аль-Наср
19.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Аль-Наср3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль3290
2 Аль-Наср3278
3 Аль-Ахли3261
4 Аль-Таавун3255
5 Аль-Иттихад3251
6 Аль-Иттифак3245
7 Аль-Фейха3243
8 Аль-Фатех3242
9 Аль-Шабаб3241
10 Дамак3240
11 Аль-Халидж3237
12 Аль-Раед3235
13 Аль-Вахда3235
14 Аль-Таи3231
15 Эр-Рияд3231
16
Зона вылета
Аль-Охдуд3229
17
Зона вылета
Абха3229
18
Зона вылета
Аль-Хазм3221

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