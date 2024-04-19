Эр-Рияд - Аль-Наср 23 Мая прямая трансляция
23 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эр-Рияд - Аль-Наср, которое состоится 23 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Одаир Эллманн
|Луиш Каштру
История личных встреч
|08.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|18.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|09.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|0 : 0
|02.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|2 : 2
|25.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|1 : 2
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|09.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|6 : 0
|27.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|0 : 1
|19.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|32
|90
|2
|Аль-Наср
|32
|78
|3
|Аль-Ахли
|32
|61
|4
|Аль-Таавун
|32
|55
|5
|Аль-Иттихад
|32
|51
|6
|Аль-Иттифак
|32
|45
|7
|Аль-Фейха
|32
|43
|8
|Аль-Фатех
|32
|42
|9
|Аль-Шабаб
|32
|41
|10
|Дамак
|32
|40
|11
|Аль-Халидж
|32
|37
|12
|Аль-Раед
|32
|35
|13
|Аль-Вахда
|32
|35
|14
|Аль-Таи
|32
|31
|15
|Эр-Рияд
|32
|31
| 16
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Абха
|32
|29
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|32
|21