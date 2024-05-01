Украина U17 - Чехия U17 23 Мая прямая трансляция
23 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). U17 ЧЕ-2024, Группа A. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U17 - Чехия U17, которое состоится 23 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧЕ-2024, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина U17
Чехия U17
Главные тренеры
|Юрий Леонтьевич Мороз
|Иржи Жилак
История личных встреч
|27.03.2018
|U17 ЧЕ-2018
|Элитный раунд. Группа 1
|0 : 0
|20.05.2024
|U17 ЧЕ-2024
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|31.03.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Элитный раунд. Группа 5. 3-й тур
|0 : 1
|28.03.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Элитный раунд. Группа 5. 2-й тур
|0 : 1
|25.03.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Элитный раунд. Группа 5. 1-й тур
|0 : 2
|16.10.2018
|U17 ЧЕ-2019
|Группа 2. 3-й тур
|3 : 2
|20.05.2024
|U17 ЧЕ-2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 5
|12.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|1/4 финала
|6 : 1
|09.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа A. 3-й тур
|0 : 2
|06.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|03.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Чехия U17
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Сербия U17
|1
|3
|3
|Украина U17
|1
|0
|4
|Кипр U17
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания U17
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Хорватия U17
|1
|1
|3
|Австрия U17
|1
|1
|4
|Уэльс U17
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия U17
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Швеция U17
|1
|1
|3
|Словакия U17
|1
|1
|4
|Польша U17
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Англия U17
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия U17
|1
|3
|3
|Испания U17
|1
|0
|4
|Франция U17
|1
|0