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Украина U17 - Чехия U17 23 Мая прямая трансляция

23 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). U17 ЧЕ-2024, Группа A. 2-й тур
Украина U17
Чехия U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U17 - Чехия U17, которое состоится 23 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧЕ-2024, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U17
Чехия U17
Главные тренеры
Украина Юрий Леонтьевич Мороз
Чехия Иржи Жилак
История личных встреч
27.03.2018 U17 ЧЕ-2018 Элитный раунд. Группа 1 Чехия U170 : 0Украина U17
20.05.2024 U17 ЧЕ-2024 Группа A. 1-й тур 1 : 0Украина U17
31.03.2019 U17 ЧЕ-2019 Элитный раунд. Группа 5. 3-й тур Украина U170 : 1
28.03.2019 U17 ЧЕ-2019 Элитный раунд. Группа 5. 2-й тур Украина U170 : 1
25.03.2019 U17 ЧЕ-2019 Элитный раунд. Группа 5. 1-й тур 0 : 2Украина U17
16.10.2018 U17 ЧЕ-2019 Группа 2. 3-й тур Украина U173 : 2
20.05.2024 U17 ЧЕ-2024 Группа A. 1-й тур 0 : 5Чехия U17
12.05.2019 U17 ЧЕ-2019 1/4 финала 6 : 1Чехия U17
09.05.2019 U17 ЧЕ-2019 Группа A. 3-й тур 0 : 2Чехия U17
06.05.2019 U17 ЧЕ-2019 Группа A. 2-й тур 1 : 1Чехия U17
03.05.2019 U17 ЧЕ-2019 Группа A. 1-й тур Чехия U171 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Чехия U1713
2
1/4 финала
Сербия U1713
3 Украина U1710
4 Кипр U1710
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания U1713
2
1/4 финала
Хорватия U1711
3 Австрия U1711
4 Уэльс U1710
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия U1713
2
1/4 финала
Швеция U1711
3 Словакия U1711
4 Польша U1710
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Англия U1713
2
1/4 финала
Португалия U1713
3 Испания U1710
4 Франция U1710

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