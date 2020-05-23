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Самтредиа - Дила 23 Мая прямая трансляция

23 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 16-й тур
Самтредиа
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Дила, которое состоится 23 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Дила
Гори
История личных встреч
07.04.2024Грузия - Высшая лига7-й турДила3 : 0Самтредиа
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турСамтредиа1 : 2Дила
02.09.2023Грузия - Высшая лига24-й турДила1 : 3Самтредиа
20.05.2023Грузия - Высшая лига15-й турСамтредиа1 : 2Дила
01.04.2023Грузия - Высшая лига6-й турДила1 : 0Самтредиа
16.10.2021Грузия - Высшая лига29-й турДила3 : 1Самтредиа
27.06.2021Грузия - Высшая лига20-й турСамтредиа1 : 2Дила
28.04.2021Грузия - Высшая лига11-й турДила1 : 1Самтредиа
05.03.2021Грузия - Высшая лига2-й турСамтредиа0 : 2Дила
03.10.2020Грузия - Высшая лига12-й турСамтредиа1 : 0Дила
18.05.2024Грузия - Высшая лига15-й тур4 : 0Самтредиа
14.05.2024Грузия - Высшая лига14-й турСамтредиа0 : 0
10.05.2024Грузия - Высшая лига13-й тур2 : 1Самтредиа
02.05.2024Грузия - Высшая лига12-й турСамтредиа0 : 3
26.04.2024Грузия - Высшая лига11-й тур2 : 0Самтредиа
18.05.2024Грузия - Высшая лига15-й турДила2 : 1
14.05.2024Грузия - Высшая лига14-й тур1 : 4Дила
10.05.2024Грузия - Высшая лига13-й турДила1 : 1
02.05.2024Грузия - Высшая лига12-й тур0 : 1Дила
27.04.2024Грузия - Высшая лига11-й турДила1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1534
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1532
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1527
4 Торпедо Кт1526
5 Динамо Тб1518
6 Самгурали1516
7 Гагра1516
8
Стыковая зона
Колхети-19131515
9
Стыковая зона
Телави1513
10
Зона вылета
Самтредиа158

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