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Сабуртало - Колхети-1913 23 Мая прямая трансляция

23 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 16-й тур
Сабуртало
Колхети-1913

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Колхети-1913, которое состоится 23 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
06.04.2024Грузия - Высшая лига7-й турКолхети-19131 : 2Сабуртало
21.10.2018Грузия - Высшая лига29-й турСабуртало4 : 1Колхети-1913
11.08.2018Грузия - Высшая лига20-й турКолхети-19131 : 3Сабуртало
11.05.2018Грузия - Высшая лига11-й турСабуртало5 : 0Колхети-1913
10.03.2018Грузия - Высшая лига2-й турКолхети-19131 : 4Сабуртало
15.10.2017Грузия - Высшая лига29-й турСабуртало6 : 3Колхети-1913
29.07.2017Грузия - Высшая лига20-й турКолхети-19130 : 0Сабуртало
09.05.2017Грузия - Высшая лига11-й турСабуртало1 : 2Колхети-1913
11.03.2017Грузия - Высшая лига2-й турКолхети-19133 : 0Сабуртало
29.10.2016Грузия - Высшая лига11-й турСабуртало6 : 1Колхети-1913
19.05.2024Грузия - Высшая лига15-й тур2 : 3Сабуртало
14.05.2024Грузия - Высшая лига14-й турСабуртало1 : 4
10.05.2024Грузия - Высшая лига13-й тур1 : 0Сабуртало
02.05.2024Грузия - Высшая лига12-й тур0 : 3Сабуртало
27.04.2024Грузия - Высшая лига11-й турСабуртало3 : 3
19.05.2024Грузия - Высшая лига15-й турКолхети-19132 : 5
15.05.2024Грузия - Высшая лига14-й тур1 : 1Колхети-1913
10.05.2024Грузия - Высшая лига13-й турКолхети-19133 : 3
01.05.2024Грузия - Высшая лига12-й тур2 : 0Колхети-1913
26.04.2024Грузия - Высшая лига11-й турКолхети-19132 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1534
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1532
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1527
4 Торпедо Кт1526
5 Динамо Тб1518
6 Самгурали1516
7 Гагра1516
8
Стыковая зона
Колхети-19131515
9
Стыковая зона
Телави1513
10
Зона вылета
Самтредиа158

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