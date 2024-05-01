Сабуртало - Колхети-1913 23 Мая прямая трансляция
23 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Колхети-1913, которое состоится 23 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|06.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|21.10.2018
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|4 : 1
|11.08.2018
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 3
|11.05.2018
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|10.03.2018
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 4
|15.10.2017
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|6 : 3
|29.07.2017
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 0
|09.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|11.03.2017
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 0
|29.10.2016
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|6 : 1
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 4
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 5
|15.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 3
|01.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 0
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|15
|34
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|15
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|15
|27
|4
|Торпедо Кт
|15
|26
|5
|Динамо Тб
|15
|18
|6
|Самгурали
|15
|16
|7
|Гагра
|15
|16
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|15
|15
| 9
Стыковая зона
|Телави
|15
|13
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|15
|8