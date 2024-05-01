Динамо Тб - Динамо Бт 23 Мая прямая трансляция
23 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Динамо Бт, которое состоится 23 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|08.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 0
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|6 : 2
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|12.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 2
|07.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|29.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|04.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 0
|20.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 1
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|15.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|15
|34
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|15
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|15
|27
|4
|Торпедо Кт
|15
|26
|5
|Динамо Тб
|15
|18
|6
|Самгурали
|15
|16
|7
|Гагра
|15
|16
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|15
|15
| 9
Стыковая зона
|Телави
|15
|13
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|15
|8