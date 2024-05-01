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Динамо Тб - Динамо Бт 23 Мая прямая трансляция

23 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 16-й тур
Динамо Тб
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Динамо Бт, которое состоится 23 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
08.04.2024Грузия - Высшая лига7-й турДинамо Бт2 : 0Динамо Тб
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й турДинамо Тб6 : 2Динамо Бт
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турДинамо Бт2 : 2Динамо Тб
28.05.2023Грузия - Высшая лига17-й турДинамо Тб1 : 2Динамо Бт
12.04.2023Грузия - Высшая лига8-й турДинамо Бт2 : 2Динамо Тб
07.10.2022Грузия - Высшая лига29-й турДинамо Тб1 : 0Динамо Бт
29.06.2022Грузия - Высшая лига20-й турДинамо Бт4 : 1Динамо Тб
03.05.2022Грузия - Высшая лига11-й турДинамо Тб0 : 0Динамо Бт
04.03.2022Грузия - Высшая лига2-й турДинамо Бт3 : 0Динамо Тб
20.10.2021Грузия - Высшая лига30-й турДинамо Бт1 : 1Динамо Тб
18.05.2024Грузия - Высшая лига15-й тур2 : 1Динамо Тб
14.05.2024Грузия - Высшая лига14-й тур0 : 0Динамо Тб
10.05.2024Грузия - Высшая лига13-й турДинамо Тб1 : 0
02.05.2024Грузия - Высшая лига12-й тур0 : 0Динамо Тб
26.04.2024Грузия - Высшая лига11-й турДинамо Тб0 : 0
19.05.2024Грузия - Высшая лига15-й турДинамо Бт2 : 3
15.05.2024Грузия - Высшая лига14-й тур1 : 0Динамо Бт
11.05.2024Грузия - Высшая лига13-й турДинамо Бт1 : 1
01.05.2024Грузия - Высшая лига12-й тур0 : 1Динамо Бт
27.04.2024Грузия - Высшая лига11-й турДинамо Бт0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1534
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1532
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1527
4 Торпедо Кт1526
5 Динамо Тб1518
6 Самгурали1516
7 Гагра1516
8
Стыковая зона
Колхети-19131515
9
Стыковая зона
Телави1513
10
Зона вылета
Самтредиа158

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